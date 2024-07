Con la scadenza fissata al 20 luglio 2024, i residenti di Pescara hanno un’opportunità limitata per richiedere una serie di generosi bonus destinati ad anziani, famiglie con bambini e minorenni. Questi incentivi mirano a alleviare le difficoltà economiche causate dall’aumento dei costi di beni e servizi, offrendo voucher che coprono una vasta gamma di attività essenziali.

Il Comune di Pescara ha lanciato quattro avvisi distinti, invitando i cittadini a presentare domanda per i voucher che variano tra i 300 e i 500 euro. Questi fondi possono essere utilizzati per contribuire al pagamento di centri estivi, pre-nidi, doposcuola, attività sportive per i minorenni, e iniziative che promuovono la socialità e il benessere degli anziani sotto forma di boinus.

Per le famiglie con bambini fino ai 17 anni, è disponibile un voucher del valore di 475 euro, raddoppiato per i minori disabili, per coprire i costi di iscrizione a centri educativi e ludici convenzionati. Inoltre, le famiglie con un ISEE non superiore a 12.000 euro possono richiedere voucher di 300 euro, con requisiti aggiuntivi che includono la presenza di un bambino fino ai 16 anni, donna in gravidanza o genitore single con figli minori.

Un incentivo particolare è riservato alle nuove nascite all’interno di famiglie con ISEE non superiore ai 12.000 euro: un voucher di 500 euro per ogni nuovo nato, a patto che vi sia già un altro figlio di età inferiore a 1 anno.

Per ottenere questi benefici, è essenziale rivolgersi agli uffici comunali di Pescara con un ISEE aggiornato e la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei requisiti per la concessione dei voucher. Dunque è davvero importante approfittare dei Bonus per anziani e minorenni in modo da poter concedere un’estate migliore alle categorie che più soffrono.

Con la scadenza imminente, i residenti sono incoraggiati ad agire prontamente per non perdere l’opportunità di beneficiare di questi cruciali sostegni economici per evitare di perderli