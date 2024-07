In vista dell’autunno, l’attenzione si sposta sulla prossima Manovra finanziaria, la quale prevede l’introduzione di nuove misure economiche e la conferma di alcune agevolazioni già esistenti e tra queste, spicca il bonus mamme 2025, destinato a supportare specifiche categorie di lavoratrici, con l’obiettivo di alleggerire il carico economico sulle famiglie.

Dettagli del Bonus Mamme 2025

Il bonus mamme è un’agevolazione rivolta alle madri lavoratrici, la cui entità dipende dal numero di figli. Le condizioni per beneficiare del bonus variano leggermente a seconda della composizione familiare:

Madri con almeno 2 figli, di cui uno minore di 10 anni, potranno usufruire del bonus fino al 31 dicembre 2024.

Madri con almeno 3 figli, di cui uno minore di 10 anni, potranno continuare a ricevere il bonus fino al 31 dicembre 2026.

Esonero Contributivo

Il cuore del bonus mamme, se confermato nel 2025, consiste nell’esonero contributivo del 100% sulla quota di contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti, con un limite annuale di 3.000 euro. Questo esonero si traduce in un incremento dello stipendio netto di circa 250 euro al mese.

Sfide e Criticità

Nonostante l’incentivo economico, il bonus mamme non ha avuto un grande successo finora. Nei primi sei mesi dall’introduzione, solo poco più della metà delle madri lavoratrici aventi diritto ha presentato domanda. Le ragioni di questo scarso riscontro possono essere molteplici:

Incompatibilità con Altri Benefici: Uno dei principali motivi sembra essere la non cumulabilità del bonus mamme con altre agevolazioni, come il taglio del cuneo fiscale. Questa incompatibilità riduce l’attrattiva del bonus per molte famiglie che potrebbero preferire altre forme di sostegno economico.

Processo di Richiesta Non Automatico: L’esonero contributivo non è concesso automaticamente, richiedendo invece una procedura di domanda da parte delle lavoratrici. Questo può rappresentare un ostacolo per chi non è adeguatamente informato o trova la procedura burocratica troppo complessa.

Prospettive Future

Alla luce delle recenti dichiarazioni del governo, il bonus mamme 2025 sembra destinato a trovare conferma nella Manovra finanziaria 2025. Tuttavia, è probabile che vengano effettuate alcune modifiche per aumentare la sua efficacia e la fruizione da parte delle lavoratrici. Tra le possibili azioni, potrebbero essere prese in considerazione:

Maggiore Informazione e Semplificazione: Campagne informative più efficaci e una semplificazione delle procedure di richiesta potrebbero incentivare più madri a fare domanda.

Revisione della Cumulabilità: Permettere la cumulabilità del bonus con altri benefici fiscali potrebbe renderlo più attraente.

La Manovra finanziaria 2025 si preannuncia dunque come un momento cruciale per definire il futuro del Bonus Mamme e altri strumenti di sostegno alle famiglie, con l’obiettivo di creare un sistema di agevolazioni più inclusivo ed efficace.