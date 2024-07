In questo 2024 il Governo Meloni ha confermato e prorogato una serie di misure a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane per fronteggiare il caro bollette e il caro vita in generale, in particolare a chi ha un Isee basso con diverse card. Gli aiuti, finalizzati soprattutto a contrastare l’aumento dei prezzi di gas naturale, carburante ed energia elettrica, sono stati estesi per garantire un sostegno continuo in un periodo economico particolarmente difficile.

Stanziamenti Governativi

Il governo ha stanziato oltre 9 milioni di euro provenienti dall’extragettito fiscale della precedente manovra finanziaria, con ulteriori fondi allocati nei mesi successivi. Questi bonus sono progettati per aiutare soprattutto le famiglie che lottano per far quadrare i conti ogni mese, con un focus particolare sulle fasce più deboli della popolazione, ossia quelle con un ISEE basso per ottenere le card (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Bonus e Agevolazioni per il 2024

1. Assegno di Inclusione

L’assegno di inclusione è destinato ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 9.360 €. Questo supporto mira a garantire un minimo di reddito alle famiglie più bisognose.

2. Assegno Unico Universale

L’assegno unico è un sussidio mensile per le famiglie con figli a carico, riconosciuto dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni del figlio, o oltre in caso di disabilità. L’importo varia a seconda dell’ISEE:

Fino a 199,40 € per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 €.

Un minimo di 57 € per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 €.

3. Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te è stata riproposta nel 2024 con una versione aggiornata. Questa carta prevede un contributo di 500 euro per ogni ricarica, un incremento rispetto ai 460 euro del 2023. Per accedere a questo beneficio, i nuclei familiari devono avere un ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro annui. Non è necessaria la presentazione di una domanda; l’erogazione avviene automaticamente se si posseggono i requisiti. I fondi accreditati possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati.

4. Carta Acquisti

Diversa dalla Carta Dedicata a Te, la Carta Acquisti offre un contributo di 40 euro mensili ed è rivolta a persone di età pari o superiore a 65 anni o a famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni che si trovano in difficoltà economiche. Questa card fornisce un aiuto concreto per l’acquisto di beni di prima necessità ma solo a chi ha Isee basso.

Queste misure dimostrano l’impegno del governo nel sostenere le famiglie e le imprese italiane in un periodo caratterizzato da forti pressioni economiche. Le agevolazioni legate all’ISEE sono cruciali per garantire che il supporto sia indirizzato a coloro che ne hanno più bisogno.

La proroga e l’introduzione di nuovi bonus rappresentano un passo significativo verso il miglioramento della qualità della vita per le fasce più vulnerabili della popolazione. Con un’attenta gestione delle risorse e una continua revisione delle politiche di welfare, il governo spera di alleviare le difficoltà economiche e favorire una ripresa stabile e sostenibile per il paese.