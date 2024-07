Gli aiuti per la casa sono sempre benvenuti e, quando sono introdotti nuovi contributi, è consigliabile approfittarne prontamente soprattutto quando si tratta di un Bonus Affitti. Sia a livello nazionale che locale, sono previsti diversi bonus e contributi per lavori di ristrutturazione, acquisto e affitto di immobili. In particolare, segnaliamo un nuovo bonus imperdibile per coprire le spese di affitto.

Navigare tra la miriade di norme e regolamenti relativi a questi bonus può risultare complicato. È fondamentale essere sempre informati per non perdere occasioni utili, soprattutto considerando che questi contributi sono generalmente destinati ai redditi più bassi. Di seguito, forniamo tutti i dettagli sul nuovo bonus affitto, specificando che si tratta di una misura a livello locale, precisamente del Comune di Milazzo, in provincia di Messina.

Dettagli del Nuovo Bonus Affitti per la casa

Il nuovo bonus affitti casa del Comune di Milazzo è rivolto ai residenti che rientrano in specifiche fasce di reddito. Questo contributo, partito lo scorso 17 giugno, può essere richiesto fino al 13 settembre 2024. Il bonus mira a sostenere le spese del canone di locazione, un aiuto fondamentale per molte famiglie.

Il bonus affitto è finanziato tramite il fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, che è stato incrementato da 17 a 21 milioni di euro. Questo aumento delle risorse è stato inizialmente destinato agli inquilini morosi incolpevoli ma ora comprende un ambito più ampio di beneficiari, inclusi coloro che hanno subito perdite lavorative a causa della pandemia di Covid-19.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per poter beneficiare del bonus affitti casa del Comune di Milazzo, è necessario risiedere nel Comune stesso e nell’abitazione per la quale si richiede il bonus. Occorre inoltre avere un contratto di locazione per abitazioni di proprietà privata o pubblica, inclusi gli alloggi popolari con contratto in corso con l’ente gestore. Sono esclusi i contratti di locazione tra parenti entro il primo grado e tra coniugi non separati, oltre a coloro che presentano più volte la stessa richiesta.

Fasce di Reddito Ammissibili

Il bonus è destinato a due principali fasce di reddito. La fascia A include coloro che percepiscono un reddito pari alla somma di due pensioni minime, fino a 13.659 euro. La fascia B riguarda coloro che possono accedere all’edilizia convenzionata con un reddito di 15.639 euro. Inoltre, è prevista una terza fascia, denominata “fascia Covid”, per coloro che hanno perso il 25% del proprio reddito IRPEF a causa della pandemia.

Come Presentare la Domanda

La domanda per il bonus può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il sito web della Regione Sicilia. Il termine ultimo per presentare la richiesta è il 13 settembre 2024.

Questo bonus rappresenta un’opportunità significativa per i residenti di Milazzo che necessitano di supporto per coprire le spese di affitto. Considerando l’importanza di tali contributi, è consigliabile verificare tempestivamente la propria idoneità e procedere con la domanda entro la scadenza.