Il processo di individuazione dei beneficiari della Carta Spesa Dedicata a te per il 2024 segue una serie di passaggi definiti per la graduatoria dal decreto del 4 giugno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 146. Ecco come avviene:

Elenco dei Beneficiari da parte dell’INPS ai Comuni:

Inizialmente, l’INPS trasmette agli enti comunali l’elenco dei potenziali beneficiari, limitato al numero di carte assegnate per ciascun Comune. Questi beneficiari devono avere un ISEE non superiore a 15.000 euro e non devono già beneficiare della Carta Acquisti per la spesa al fine di entrare nella graduatoria.

.

Criteri di Priorità nella Graduatoria:

I nuclei familiari composti da almeno tre persone, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, hanno la priorità.

Se rimangono ancora carte disponibili, vengono considerati anche i nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, sempre con priorità agli ISEE più bassi.

Le carte residue sono quindi assegnate ad altre famiglie con almeno tre componenti, ancora privilegiando gli ISEE più bassi.

Distribuzione delle Carte tra i Comuni

Gli elenchi dei beneficiari vengono resi disponibili ai Comuni entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 24 luglio.

Conferma della Graduatoria da parte dei Comuni

I Comuni verificano le posizioni anagrafiche e le eventuali incompatibilità nei nominativi forniti dall’INPS entro 20 giorni dalla pubblicazione degli elenchi (entro il 13 agosto). Fanno quindi conferma della graduatoria e apportano le necessarie modifiche a chi otterrà la carta spesa.

Definizione e Pubblicazione Definitiva della Graduatoria

Dopo ulteriori 10 giorni dalla conferma dei Comuni (intorno al 23 agosto), l’INPS rende definitivi gli elenchi e trasmette i dati a Poste Italiane per la distribuzione delle Carte Dedicata a te.

Comunicazione ai Beneficiari

Gli elenchi dei beneficiari sono pubblicati sul sito dell’INPS e comunicati ai destinatari. I Comuni sono tenuti a rendere pubbliche le graduatorie per almeno 30 giorni, permettendo così la consultazione da parte dei cittadini.

Caricamento e Utilizzo della Carta

I 500 euro della Carta Dedicata a te per il 2024 saranno disponibili a partire da settembre 2024. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024.

Queste operazioni mirano a garantire che la Carta Dedicata a te raggiunga i beneficiari nel modo più efficiente possibile, assicurando che coloro che ne hanno diritto possano usufruire del sostegno economico fornito dallo Stato.