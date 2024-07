Con l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025 alle porte, molte famiglie si trovano a dover affrontare le spese per l’acquisto dei libri scolastici e delle dotazioni tecnologiche necessarie e, per venire incontro a queste esigenze, è confermato il bonus scuola 2024/2025 fino a 500 euro, noto anche come bonus libri o voucher scuola, un contributo economico destinato alle famiglie in difficoltà economica con figli in età scolastica. Questo articolo fornirà tutte le informazioni necessarie per richiedere e ottenere questo prezioso aiuto.

Chi può richiedere il bonus libri scolastici?

Il bonus scuola per i libri scolastici da 500 euro è destinato alle famiglie con figli iscritti a:

Scuole secondarie di primo o secondo grado, sia statali che paritarie, o incluse nell’Albo regionale delle scuole non paritarie.

Percorsi formativi accreditati dalla Regione che erogano corsi triennali o quadriennali di istruzione professionale.

Percorsi del sistema duale.

Requisiti e modalità di erogazione

Per ottenere il bonus scuola da 500 euro, le famiglie devono rispettare alcuni requisiti, principalmente legati al reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Ogni Regione e Comune può stabilire limiti di reddito e modalità specifiche per la richiesta del contributo. Di seguito, vediamo i dettagli per alcune delle regioni che hanno già confermato il bonus per l’anno scolastico 2024-2025.

Regioni che hanno confermato il bonus per il 2024/2025

Lazio: Il voucher scuola nel Lazio è riservato agli studenti delle scuole secondarie con un reddito ISEE inferiore a 15.493,71 euro. Le famiglie devono presentare la richiesta al proprio Comune di residenza, che gestirà l’erogazione del contributo.

Lombardia: Attraverso il programma Dote Scuola, la Lombardia offre buoni da 150 a 500 euro per l’acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Questo programma mira a coprire una vasta gamma di esigenze scolastiche, aiutando le famiglie a sostenere le spese educative.

Piemonte: Il Piemonte fornisce un voucher scuola che corrisponde a un importo in denaro per studenti iscritti a scuole o agenzie formative. Il contributo è mirato a sostenere l’acquisto di materiali scolastici e tecnologici.

Puglia: In Puglia, il contributo è destinato a studenti con un ISEE non superiore a 11.000 euro, estendibile a 14.000 euro per le famiglie numerose con tre o più figli. Questo aiuto è pensato per garantire che tutte le famiglie, indipendentemente dalla loro situazione economica, possano accedere alle risorse educative necessarie.

Sicilia: La Sicilia garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie tramite il Portale Cedole Librarie. Per l’anno scolastico 2024/2025, i Comuni saranno integrati nel processo di gestione e pagamento del bonus, rendendo più agevole l’accesso alle risorse per le famiglie.

Come richiedere il bonus libri

Preparazione della documentazione

Le famiglie dovranno preparare la documentazione necessaria, che solitamente include:

Certificazione ISEE valida.

Documento d’identità del richiedente.

Eventuali certificati di iscrizione scolastica dei figli.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata online o presso gli uffici comunali/regionali, a seconda delle indicazioni specifiche della propria Regione. È importante rispettare le scadenze stabilite per non perdere l’opportunità di ottenere il bonus.

Attesa dell’approvazione

Una volta inviata la domanda, bisognerà attendere l’approvazione. In caso di esito positivo, il contributo verrà erogato secondo le modalità previste (buoni acquisto, accrediti su conto corrente, ecc.).

Monitorare i siti ufficiali

È consigliabile monitorare i siti web e i canali ufficiali del proprio Comune e Regione per rimanere aggiornati su scadenze e modalità di richiesta. Alcuni utili link possono includere:

Sito ufficiale della Regione di residenza.

Portale del Comune di residenza.

Sito dell’INPS.

Il bonus scuola 2024/2025 da 500 euro rappresenta un importante sostegno per le famiglie italiane, aiutando a garantire che tutti gli studenti abbiano accesso alle risorse educative di cui hanno bisogno.