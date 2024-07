È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024, un contributo economico erogato dall’INPS per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati o per l’assistenza domiciliare per i figli piccoli. Le famiglie italiane hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per richiedere questo prezioso aiuto, che può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui, a seconda dell’ISEE del richiedente e del numero di figli.

Novità per il 2024

L’edizione 2024 del Bonus Nido introduce alcune novità significative per i figli piccoli:

Maggiorazione per famiglie con due figli: Il bonus può raggiungere i 3.600 euro per chi ha un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni.

ISEE fino a 40.000 euro: L’importo base del bonus è esteso a un numero maggiore di famiglie grazie all’innalzamento della soglia ISEE.

Come Richiedere il Bonus

La domanda per il Bonus Nido 2024 può essere presentata attraverso diversi canali:

Online: Sul sito web dell’INPS, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE o CNS.

Contact Center INPS: Chiamando il numero 803.164 (da telefono fisso) o 06164164 (da cellulare).

Un Aiuto Concreto per le Famiglie

Il Bonus Nido rappresenta quindi un supporto concreto per le famiglie con figli piccoli, alleviando il peso delle spese per l’asilo nido o l’assistenza domiciliare. Questo contributo può fare la differenza per molte famiglie, permettendo di conciliare meglio vita lavorativa e familiare.

Si stima che nel 2024 il bonus per i figli piccoli possa beneficiare circa 300.000 famiglie, un numero significativo che testimonia l’importanza di questa misura. Con il crescente costo della vita e delle spese per l’educazione dei figli, il Bonus Nido offre infatti una boccata d’ossigeno a molte famiglie italiane, contribuendo a garantire un futuro migliore ai più piccoli.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda, si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’INPS o di contattare il servizio clienti tramite i numeri dedicati.