Se sei stanco di subire un salasso ogni due mesi dai gestori di energia elettrica, prova a verificare se hai diritto alla nuova agevolazione statale, pensata proprio per aiutare cittadini e famiglie a far fronte alle spese per i consumi di casa, un Bonus che riduce la bolletta della luce. Scopri come funziona e in che cosa consiste davvero il bonus del Governo, e approfitta del nuovo strumento che lo Stato italiano sta mettendo a disposizione degli italiani.

Il caro bolletta della luce comporta costi sempre più elevati, ma per fortuna ora è arrivata una bella notizia che sta già facendo fare i salti di gioia a tanti come questo bonus. Non servirà più staccare la presa della corrente.

Caro Luce, il Bonus dello Stato che ti Fa Dire Addio alla Bolletta troppo Salata

Il caro luce sta mettendo in ginocchio tante famiglie italiane, che negli ultimi anni si sono trovate a far fronte a spese sempre più elevate, per via dell’incremento dell’inflazione e del conseguente inasprimento del costo della vita.

Lo Stato italiano ha messo a punto una serie di strumenti utili a fornire a cittadini e famiglie meno agiate sostegni economici, indennità e agevolazioni fiscali. A quanto pare, adesso è arrivato il momento per il Governo di erogare un nuovo bonus che promette di sostenere gli italiani nelle loro spese per l’energia elettrica. Scopriamo di che cosa si tratta, a quanto ammonta, e soprattutto chi può farne richiesta.

A Chi Spetta e Come Fare a Richiederlo

Grazie al decreto bollette dello scorso anno, alcuni cittadini italiani hanno potuto beneficiare del bonus Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Con la Legge di Bilancio 2024, lo Stato italiano ha stabilito che il bonus bolletta della luce sarà riconfermato. Pertanto, a partire dal primo aprile 2024 saranno erogate le agevolazioni volte a far fronte al cosiddetto caro luce, ma con alcune differenze sostanziali rispetto al 2023.

A richiederlo potranno essere i cittadini con un ISEE fino a 9.530 euro annui, e le famiglie con quattro o più figli a carico che hanno un ISEE fino a 20.000 euro annui. Inoltre, hanno diritto a ricevere il bonus bollette anche coloro che percepiscono la pensione e il reddito di cittadinanza, e le famiglie in condizioni di disagio fisico, cioè i nuclei in cui c’è almeno un membro della famiglia che necessita di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Il bonus è riconosciuto in modo automatico a coloro che ne hanno diritto e che hanno presentato all’INPS la Dichiarazione sostitutiva unica, ovvero la DSU. L’importo del bonus bollette del 2024 per i consumi da aprile a dicembre sarà di 142 euro e 74 centesimi annui per le famiglie composte da 1 o 2 componenti, di 183 euro annui per le famiglie composte da tre o quattro componenti, e di 201 euro e 30 centesimi per le famiglie composte da 4 o più componenti.

Approfittare di questa agevolazione è semplice e può fare una grande differenza nella gestione delle spese domestiche. Non perdere l’occasione di risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica e di garantire un sollievo economico alla tua famiglia.