In un contesto economico instabile, con il costo della vita in aumento e il mondo del lavoro in crisi, migliaia di famiglie italiane continuano a vivere in condizioni di precarietà e per affrontare queste difficoltà, il Governo ha introdotto una serie di bonus, sostegni e agevolazioni mirati a sostenere chi ne ha diritto, come a luglio dove sono in arrivo soldi extra.

Bonus di Luglio: Cosa C’è da Sapere

Con la Legge di Bilancio 2024, l’Esecutivo ha non solo introdotto nuovi bonus, ma ha anche aumentato gli importi di quelli esistenti. Una delle misure più significative è stata la riduzione del cuneo fiscale, che ha portato a una diminuzione delle trattenute economiche e fiscali sull’importo lordo della retribuzione dei lavoratori del 5%. Questo significa che i lavoratori hanno visto una riduzione delle tasse trattenute dalla loro busta paga.

Quattordicesima Mensilità

Nel mese di luglio, molti lavoratori dipendenti e pensionati possono contare su una mensilità aggiuntiva, la quattordicesima con soldi extra a luglio. Questo beneficio è previsto per i pensionati INPS, INPDAP, ENPALS e per coloro che appartengono alle gestioni AGO, esclusive ed esonerative, purché rispettino le soglie reddituali stabilite per legge. Per i lavoratori dipendenti, la quattordicesima è garantita in base al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sottoscritto.

Importi della Quattordicesima

Gli importi della quattordicesima mensilità variano in base agli anni di contribuzione e possono cambiare di anno in anno. Come indicato nella Circolare INPS numero 1 del 2 gennaio 2024, gli importi minimi per luglio 2024 sono di 366 euro, con possibilità di raggiungere un massimo di 655 euro in determinate condizioni. Questa mensilità aggiuntiva rappresenta un incentivo ai consumi, aiutando a stimolare il mercato economico.

Categorie Beneficiarie e Modalità di Accesso

Pensionati

I pensionati delle gestioni INPS, INPDAP, ENPALS e AGO che rispettano i limiti reddituali possono beneficiare della quattordicesima mensilità.

Lavoratori Dipendenti

I lavoratori dipendenti che hanno diritto alla quattordicesima devono far riferimento al proprio Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per verificare l’importo e le modalità di erogazione.

Conclusioni

La situazione economica rimane difficile, ma le misure introdotte dal Governo, inclusi i bonus e la quattordicesima mensilità, rappresentano un aiuto significativo per molte famiglie italiane. Controlla se hai diritto a queste agevolazioni e prepara le documentazioni necessarie per accedere ai fondi extra di luglio.