Gli occhiali sono diventati un accessorio indispensabile per molte persone, specialmente con l’aumento dell’uso della tecnologia che ha portato a una diffusione sempre maggiore di problemi visivi come la miopia, l’ipermetropia e la presbiopia, tuttavia, il costo di montature e lenti può essere significativo, rappresentando un onere finanziario per molte famiglie ed è per questo che arriva il Bonus da 300 euro per le famiglie.

Per venire incontro a questa esigenza, l’INPS ha istituito un bonus specifico per chi necessita di occhiali da vista, offrendo un aiuto finanziario a chi ne ha bisogno. Vediamo di cosa si tratta e come ottenerlo.

Bonus Occhiali dell’INPS: Cosa Devi Sapere

Il bonus occhiali da 300 euro è legato alla pensione di invalidità o di inabilità civile, una misura assistenzialistica che viene erogata per 13 mensilità e può godere dell’incremento al milione, ma solo nel caso di invalidità al 100%. Questa pensione è garantita a chi soffre di patologie invalidanti, con un importo attuale di 333 euro al mese. Tuttavia, ci sono specifici requisiti da rispettare per averne diritto.

Innanzitutto, è necessario avere una patologia invalidante certificata dalla commissione INPS e non superare determinati limiti di reddito, poiché il reddito è un criterio di selezione importante.

Come Ottenerlo:

Certificazione della Patologia: È necessario avere una patologia invalidante certificata dalla commissione medica dell’INPS. Questo può includere ipovisione, cecità parziale o completa.

Percentuale di Invalidità: Nel caso di una percentuale di invalidità almeno del 74%, i cittadini tra i 18 e i 66 anni possono ricevere fino a 333 euro al mese per 13 mensilità.

ISEE: Il proprio ISEE personale non deve superare determinati limiti di reddito, che variano a seconda del grado di invalidità. Ad esempio, per un’invalidità al 100%, l’ISEE non deve superare i 19.461,12 euro.

Ottenere occhiali gratis grazie al bonus dell’INPS può essere un sollievo finanziario per coloro che necessitano di supporto per affrontare le spese relative alla vista. Tuttavia, è importante assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti richiesti prima di fare richiesta.