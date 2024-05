Il costo della vita ha subito un costante aumento negli ultimi anni, coinvolgendo anche i canoni di locazione che si sono adeguati all’inflazione ed in tal senso c’è un nuovo Bonus per gli affitti che può arrivare anche a 3600 euro. Questo fenomeno ha reso difficile per molte famiglie mantenere abitazioni che rispecchino le loro aspettative e necessità. Tuttavia, in risposta a questa sfida, sono introdotti diversi aiuti per sostenere il pagamento dell’affitto, con l’obiettivo di alleviare il peso finanziario sulle famiglie. Tra questi, appunto, uno dei più recenti reso disponibile con l’apertura delle domande in questi giorni: il nuovo bonus affitti, che offre un sostegno fino a 3600 euro. Ma cosa bisogna fare per ottenerlo?

Il nuovo bonus affitti fino a 3.600 euro: requisiti e procedura per richiederlo

Questo bonus rappresenta un’opportunità significativa per ridurre i costi dell’affitto attraverso un contributo mensile che può arrivare fino a 150 euro al mese per un massimo di 24 mesi. È stato ideato nell’ambito di un’iniziativa volta a incoraggiare i cittadini a trasferirsi in una città italiana, contribuendo così alla sua vitalità economica e sociale.

L’iniziativa, denominata “Benvenuti in città”, mira a rendere conveniente il trasferimento in una specifica località italiana. Il bonus è rivolto principalmente ai giovani under 36, per agevolare il loro ingresso nel mondo dell’autonomia, ma anche alle famiglie desiderose di migliorare la propria qualità di vita trasferendosi in un contesto storico e culturale ricco. Inoltre, è un’opportunità per i professionisti che cercano nuove opportunità lavorative in un territorio in crescita.

Requisiti per richiedere il bonus affitti 2024 a Mantova

Il bonus affitti è promosso dall’amministrazione di Mantova e richiede il rispetto di alcuni requisiti fondamentali per poter presentare la domanda:

ISEE inferiore a 20.000 euro: È necessario avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a questa soglia.

Contratto di locazione registrato: Il contratto di locazione deve essere registrato e il canone di locazione minimo deve essere di almeno 350 euro, dunque per raggiungere la quota di 3600 euro del Bonus Affitti.

Durata del contratto di locazione: Il contratto di locazione deve avere una durata non inferiore a un anno.

Residenza anagrafica a Mantova: È richiesto di essere residenti anagraficamente a Mantova per almeno 12 mesi.

Come presentare la domanda

Per richiedere il bonus affitti, è necessario compilare e inviare la domanda online sul sito del comune di Mantova. Le procedure di candidatura sono aperte dal 6 maggio e i fondi saranno assegnati fino al completo esaurimento delle risorse disponibili.

In conclusione, il nuovo bonus affitti rappresenta un’opportunità concreta per ridurre i costi dell’affitto e migliorare la propria situazione abitativa, contribuendo allo sviluppo e alla vitalità della città di Mantova. Per coloro che soddisfano i requisiti, è importante prendere in considerazione questa possibilità e presentare la domanda entro i termini stabiliti.