L’INPS e l’Agenzia delle Entrate hanno introdotto il Bonus Vacanze 2024, un’iniziativa volta a supportare economicamente le vacanze delle famiglie italiane, con un contributo fino a 500 euro per soggiorni nelle strutture ricettive del Paese.

Cos’è il Bonus Vacanze 2024?

Il Bonus Vacanze 2024 è un incentivo economico Inps da 500 euro che offre uno sconto immediato dell’80% sul costo di pacchetti vacanza, camere d’albergo o bed & breakfast italiani. Il restante 20% del costo viene restituito come detrazione IRPEF, consentendo così un notevole risparmio sulle vacanze.

Come Funziona?

Sconto Immediato: L’80% del costo totale della vacanza viene applicato come sconto immediato al momento della prenotazione.

Detrazione IRPEF: Il restante 20% viene recuperato tramite una detrazione fiscale sull’IRPEF nella dichiarazione dei redditi.

Importi del Bonus

L’importo del bonus varia in base alla composizione del nucleo familiare:

150 euro per i single.

300 euro per le coppie.

500 euro per nuclei familiari con almeno tre componenti.

Requisiti e Scadenze

Per usufruire del Bonus Vacanze 2024, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

ISEE: L’ISEE del nucleo familiare non deve superare i 40.000 euro.

Scadenza: La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 2024.

Procedura di Richiesta

La richiesta del bonus deve essere effettuata online attraverso l’App IO, l’app dei servizi pubblici. Ecco i passaggi da seguire:

Scaricare l’App IO: Disponibile su App Store e Google Play.

Accedere con Credenziali SPID o CIE: Utilizzare l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Seguire la Procedura Guidata: Nella sezione “Pagamenti” dell’app, seguire le istruzioni per presentare la richiesta del bonus.

Beneficiari del Bonus

Il Bonus Vacanze 2024 rappresenta un’ottima opportunità per:

Pensionati: Per godere di vacanze a prezzi ridotti.

Coppie: Per trascorrere qualche giorno di relax.

Famiglie Numerose: Per pianificare vacanze senza gravare sul bilancio familiare.

Conclusioni

Il Bonus Vacanze 2024 è una misura pensata per sostenere il turismo interno e permettere alle famiglie italiane di godere di qualche giorno di ferie a costi ridotti. Con la scadenza del 30 giugno 2024 che si avvicina, è importante agire subito, scaricare l’App IO e fare richiesta del bonus per non perdere questa opportunità. Che aspetti? Pianifica la tua vacanza e approfitta di questo vantaggio economico!