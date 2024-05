Lavori di miglioramento funzionale: sospese nel fine settimana due linee della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno che fa sapere come le attività programmate riguardano l’attivazione del nuovo comando centralizzato del traffico. Per questo motivo sabato 25, a partire dalle ore 15 e fino a fine servizio “il servizio ferroviario sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno sarà sospeso e sostituito per intero percorso con bus”. L’ultimo treno da Napoli per Sarno che effettuerà servizio viaggiatori sarà quello delle 13:34; l’ultima corsa da Sarno per Napoli sarà effettuata alle 13:38. Il servizio viaggiatori su questa linea riprenderà regolarmente domenica 26 maggio. Previste corse bus sostitutive (orari e punti di fermata consultabili sul sito www.eavsrl.it).

Per gli stessi motivi domenica 26 maggio, dalle ore 15 a fine servizio “il servizio ferroviario sulla linea Napoli-Scafati-Poggiomarino sarà sospeso e sostituito per intero percorso con bus”. L’ultimo treno da Napoli per Poggiomarino che effettuerà servizio viaggiatori sarà quello delle 13:38; l’ultimo da Poggiomarino per Napoli sarà invece quello delle 13:42. Il servizio viaggiatori riprenderà regolarmente lunedì 27 maggio. Il servizio ferroviario sulla linea Napoli-Torre Annunziata sarà garantito. Anche in questo caso orari e punti di fermata sono consultabili sul sito www.eavsrl.it.