La Carta Acquisti Dedicata a Te rappresenta un importante strumento di sostegno per le famiglie italiane che si trovano in situazioni economiche difficili. Destinata all’acquisto di prodotti di prima necessità, questa carta aiuta a fronteggiare l’aumento dei costi, consentendo alle famiglie di accedere a beni alimentari essenziali.

Requisiti per ottenere la Carta Acquisti 2024

Per poter usufruire della Carta Acquisti 2024, è necessario rispettare determinati requisiti, tra cui:

ISEE Inferiore a 15.000 €: La carta sarà distribuita ai cittadini e alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2024 non superiore a 15.000 €. Questo valore verrà verificato dall’INPS e trasmesso ai municipi per la distribuzione dei buoni spesa.

Composizione del Nucleo Familiare: Saranno prioritariamente considerati i nuclei familiari composti da almeno 3 membri, con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2009 o entro il 31 dicembre 2005.

Età dei Beneficiari: La Carta Acquisti è destinata non solo a famiglie, ma anche a singoli cittadini, coppie e persone di età pari o superiore a 65 anni, nonché bambini sotto i 3 anni.

Cosa si può comprare con la Carta Acquisti

La Carta Acquisti consente l’acquisto di una vasta gamma di beni alimentari essenziali, tra cui:

Carne, pesce, prodotti lattiero-caseari e uova

Oli, pasta, cereali, farine e legumi

Frutta, verdura, pomodori pelati e conserve

Alimenti per bambini e neonati

Bevande come caffè, tè e acqua minerale

Come Ottenere la Carta Acquisti 2024

La distribuzione della Carta Acquisti avverrà tramite i municipi, che assegneranno i buoni spesa ai beneficiari residenti sul proprio territorio. I beneficiari saranno informati dall’amministrazione comunale e dovranno recarsi personalmente presso gli uffici postali designati per il ritiro della carta. Non è richiesta alcuna domanda o richiesta online: la procedura sarà gestita direttamente dai Comuni e da Poste Italiane.

In un periodo di difficoltà economica, la Carta Acquisti 2024 si conferma un importante strumento di sostegno per le famiglie italiane, garantendo loro l’accesso a beni alimentari essenziali e contribuendo a garantire un minimo di sicurezza alimentare.