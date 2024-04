Una terribile vicenda ha scosso la tranquillità della comunità di Piedimonte Matese, coinvolgendo i genitori del consigliere comunale Andrea Boggia in un brutale sequestro e rapina. Secondo una prima ricostruzione, alcuni banditi, con accento straniero e il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione armati nella loro abitazione, tenendo la coppia in ostaggio per circa 20 minuti. L’aggressione, avvenuta con una violenza inaudita, ha sconvolto la famiglia e ha generato un profondo senso di insicurezza nella comunità locale. Tuttavia, grazie alla straordinaria lucidità dei genitori di Andrea Boggia e, come egli stesso ha sottolineato, a una “tanta tanta Protezione”, il tragico epilogo è stato evitato.

Il consigliere comunale ha espresso la sua gratitudine per il fatto che il crimine non abbia avuto esiti ancor più drammatici, sottolineando l’incredibile lucidità dei genitori di fronte alla minaccia e al pericolo. La pronta reazione delle forze dell’ordine e il supporto della comunità hanno contribuito a garantire che la situazione non degenerasse ulteriormente.

La rapina e il sequestro rappresentano un grave episodio di criminalità che non può e non deve essere tollerato. È fondamentale che le autorità competenti intensifichino gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini e per perseguire i responsabili di atti così nefasti.

La solidarietà e il sostegno alla famiglia Boggia da parte della comunità locale sono stati evidenti, e questo evento ha rafforzato il senso di coesione e di vicinanza tra i cittadini. È importante che la comunità continui a rimanere unita e a lavorare insieme per prevenire simili episodi e per contrastare la criminalità nel territorio.