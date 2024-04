Con l’arrivo di aprile, l’INPS ha avviato una serie di pagamenti e novità riguardanti le pensioni, l’assegno unico, la carta acquisti e la disoccupazione. Ecco i dettagli:

Pensioni più Veloci con Servizi Digitalizzati e Intelligenza Artificiale

L’INPS ha implementato servizi digitalizzati e utilizzato l’intelligenza artificiale per accelerare il processo di erogazione delle pensioni, garantendo un servizio più rapido ed efficiente per i pensionati.

Pagamenti delle Pensioni: Calendario e Modalità

L’accredito delle pensioni è avvenuto a partire dal 2 aprile. Chi ritira la pensione in contanti alla Posta dovrà rispettare il calendario in ordine alfabetico, dal 2 al 5 aprile. In alternativa, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 8.000 Atm Postamat in Italia senza recarsi allo sportello.

Addizionali Regionali e Comunali

Le prestazioni fiscalmente imponibili subiscono trattenute fiscali relative alle addizionali regionali e comunali del 2023, recuperate in 11 rate da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Le somme conguagliate saranno certificate nella Certificazione Unica 2024.

Assegno Unico

L’assegno unico sarà pagato dopo la metà del mese (17-19 aprile 2024) per i percettori esistenti. In caso di modifiche o presentazione tardiva dell’istanza, l’accredito avverrà alla fine del mese successivo.

Carta Acquisti

Le ricariche per la Carta Acquisti (40 euro al mese) verranno effettuate con cadenza bimestrale. Ad aprile, saranno caricati i 40 euro per i mesi di marzo e aprile, per un totale di 80 euro, entro metà mese.

Disoccupazione (NASpI e DIS-COLL)

I sussidi di disoccupazione NASpI e DIS-COLL verranno messi in pagamento entro la metà del mese. La NASpI è un’indennità mensile per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato in caso di disoccupazione involontaria verificatasi dal 1° maggio 2015 in poi.

Queste sono le principali informazioni sui pagamenti e le novità dell’INPS per aprile 2024, che coinvolgono pensioni, assegno unico, carta acquisti e disoccupazione. È importante essere aggiornati su queste disposizioni per gestire al meglio le proprie risorse finanziarie e i sussidi a cui si ha diritto.