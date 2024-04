Il bonus affitti per anziani è una delle agevolazioni economiche messe a disposizione ogni anno in Italia, rivolte specificamente ai cittadini anziani, è erogato dall’Inps e vale fino a 1800 euro. Questo beneficio è istituito per fornire un sostegno finanziario agli anziani che affrontano spese di locazione per l’abitazione in cui risiedono. Vediamo in dettaglio in cosa consiste e quali sono i requisiti per richiederlo.

Funzionamento del bonus affitti per anziani

Il bonus affitti per anziani non è un beneficio specifico con questo nome, ma fa parte dell’Assegno di inclusione (ADI), noto anche come pensione di inclusione, ed è offerto all’Inps fino a 1800 euro. Si tratta di una cifra mensile erogata alle famiglie che hanno nel proprio nucleo uno o più membri con più di 67 anni di età, o membri più giovani ma con gravi disabilità.

L’ADI consiste nell’erogazione di un massimo di 630 euro al mese, a cui vengono aggiunti circa altri 150 euro per coprire le spese di affitto. Questo significa che, in un anno, i 150 euro mensili per l’affitto si traducono in un totale di 1.800 euro di bonus dedicato esclusivamente agli anziani e destinato alle spese di locazione.

Altre agevolazioni per gli anziani

Oltre al bonus affitti, l’INPS prevede altre agevolazioni finanziarie per le spese di locazione. È possibile richiedere detrazioni dall’IRPEF per i canoni di locazione pagati nel corso dell’anno, con un importo che varia tra 1.500 e 2.000 euro. Questa detrazione è cumulabile con l’Assegno di inclusione precedentemente menzionato.

Inoltre, lo Stato ha previsto ulteriori agevolazioni per i cittadini anziani, come il bonus badante, il bonus bollette, il bonus caregiver e il bonus animali, quest’ultimo pensato per gli anziani che desiderano adottare un animale da compagnia.

Requisiti e beneficiari

Quando parliamo di anziani, ci riferiamo alle persone che hanno almeno 65 anni di età. I beneficiari del bonus affitti per anziani sono coloro che rientrano nei criteri stabiliti dall’INPS, ovvero famiglie con membri anziani o disabili gravi nel proprio nucleo familiare che affrontano spese di locazione per l’abitazione.