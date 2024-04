Il 2024 si è aperto con una serie di novità significative nell’ambito delle politiche sociali ed economiche, con la manovra governativa che introduce una serie di misure mirate a sostenere le famiglie, le imprese, l’intero sistema sanitario nazionale e gli anziani con l’Inps che ha introdotto un nuovo Bonus per chi ha più di 65 anni. Una delle principali novità riguarda il canone Rai, ridotto a venti euro per l’esattezza, offrendo un notevole risparmio per le famiglie italiane. Inoltre, sono introdotte agevolazioni per i mutui relativi alla prima casa, con la creazione di un Fondo di garanzia destinato sia alle famiglie numerose che agli Under 36, valido solo nell’anno in corso.

Un’altra importante novità riguarda il finanziamento per il sistema sanitario nazionale, che nel 2024 ammonta a tre miliardi di euro. Questo finanziamento è destinato a crescere fino a quattro miliardi nel 2025, con un ulteriore incremento di duecento milioni di euro per l’anno successivo. Questa cifra permetterà di migliorare l’accesso ai servizi sanitari e di garantire cure più efficaci per tutti i cittadini.

Tra le altre misure previste dalla manovra governativa del 2024, vi è l’introduzione di un bonus pensioni INPS che varia da 550 euro fino a un massimo di 655 euro per chi ha almeno 65 anni. Questo bonus è destinato a coloro che soddisfano determinati requisiti, come la quota 103, l’Ape sociale e l’Opzione Donna. Inoltre, sono state confermate le agevolazioni per chi ha compiuto 65 anni di età, con la possibilità di ottenere ulteriori vantaggi a patto di rispettare determinati criteri.

In conclusione, la manovra governativa del 2024 introduce una serie di importanti novità che mirano a sostenere le famiglie, le imprese e il sistema sanitario nazionale. Queste misure offrono opportunità concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani e garantire un futuro migliore per tutti.