Il mese di aprile del 2024 arriva con un’opportunità eccezionale per le famiglie italiane in difficoltà finanziarie, la ricarica della carta spesa fino a 460 euro: la Social Card è uno strumento di supporto, del valore appunto di 460 euro, istituito per fornire un aiuto concreto a coloro che ne hanno maggiormente bisogno, consentendo loro di coprire costi essenziali come cibo, la semplice spesa, benzina e viaggi. La Social Card, conosciuta anche come Carta Acquisti 2024, è destinata a famiglie che rientrano entro specifici limiti di reddito e può essere richiesta da genitori con bambini sotto i 3 anni o da adulti di oltre 65 anni. Quest’anno, sarà rilasciata una ricarica aggiuntiva di 40 euro intorno al 16 aprile 2024, per un totale di 460 euro, sulla carta spesa già in possesso.

Per essere idonei a ricevere la Social Card dedicata a te Aprile 2024, sono richiesti i seguenti requisiti:

Reddito ISEE: Il reddito totale del nucleo familiare non deve superare i 15.000 euro.

Composizione familiare: Si dà priorità alle famiglie con almeno tre membri, di cui almeno uno deve essere minorenne.

Assenza di altri sostegni: Le famiglie che ricevono altri tipi di supporto, come il reddito di cittadinanza o la NASPI, non possono beneficiare della Social Card.

Per richiedere la Social Card dedicata a te Aprile 2024, è necessario seguire alcuni semplici passaggi:

Verificare i requisiti di età e ISEE.

Recarsi all’ufficio postale o all’INPS per ottenere il modulo di domanda.

Compilare il modulo con tutte le informazioni richieste, inclusa la certificazione ISEE.

Presentare il modulo compilato presso l’ufficio postale o l’INPS insieme a un documento d’identità valido.

Se si possiede già la Social Card degli anni precedenti e la si conserva ancora, non è necessario presentare una nuova richiesta.

La Social Card rappresenta un importante strumento di sostegno per le famiglie italiane in situazioni di difficoltà economica, offrendo loro un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane e garantire un tenore di vita dignitoso.