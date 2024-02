Il governo italiano si prepara a un nuovo rilascio della Carta Dedicata a te, un’iniziativa volta a sostenere le famiglie a basso reddito nell’affrontare le spese quotidiane. Questa carta, che dovrebbe essere ricaricata a partire dalla primavera o prima dell’estate, fornirà un sostegno finanziario annuale di 460 euro a coloro che possiedono un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore ai 15.000 euro. La procedura per ottenere la Carta Dedicata a te è simile a quella della sua controparte precedente, la Carta Acquisti. Tuttavia, a differenza di quest’ultima, per ottenere la Carta Dedicata a te è necessario presentare una specifica domanda. Questa nuova carta offre un importo leggermente più elevato, pari a 480 euro, ed è destinata esclusivamente a cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e a genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, purché soddisfino determinati criteri Isee previsti per le diverse categorie.

La Carta Dedicata a te rappresenta un’importante risorsa per le famiglie italiane che si trovano in condizioni economiche difficili. Tuttavia, ci sono state alcune sfide nell’implementazione di questa misura, con alcune persone che non sono riuscite a utilizzare il beneficio entro il termine prestabilito e hanno perso l’opportunità di farlo.

Per risolvere questo problema, il governo ha adottato un decreto attuativo congiunto con i ministeri dell’Agricoltura, delle Imprese e dell’Economia, destinando ulteriori 100 milioni di euro per garantire che coloro che hanno diritto alla carta possano effettivamente utilizzarla. Grazie a questa iniziativa, le persone coinvolte hanno ricevuto la loro Carta Dedicata a te e hanno avuto la possibilità di utilizzare i fondi entro il termine stabilito.

La carta non solo fornisce sostegno finanziario per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, ma offre anche un bonus aggiuntivo di 77 euro per l’acquisto di benzina o per l’utilizzo del trasporto pubblico locale. È importante notare che l’accesso a questa carta è riservato a coloro che soddisfano i criteri di reddito stabiliti e che ci sono alcune categorie di persone escluse, come i titolari dell’Assegno di inclusione o i percettori di altri sussidi statali.

Inoltre, l’assegnazione della Carta Dedicata a te dà priorità alle famiglie con almeno tre componenti, di cui almeno uno è minorenne. Questo criterio mira a garantire che il sostegno vada alle famiglie che ne hanno più bisogno, in particolare a quelle con figli piccoli.