Un caldo anomalo sta per interessare l’Italia nel prossimo weekend, con temperature ben al di sopra della media stagionale, grazie all’avvicinarsi dell’anticiclone africano noto come “Narciso”. Questo fenomeno, proveniente dal Marocco e in viaggio verso la Spagna e la Francia, porterà un notevole aumento delle temperature, con effetti già visibili nei cieli italiani grazie alla presenza di pulviscolo sahariano. Secondo Edoardo Ferrara di 3B Meteo, nei prossimi giorni assisteremo al rinforzo di una circolazione ciclonica a ovest delle Isole Britanniche, che trascinerà l’anticiclone africano su Mediterraneo e Italia. Questo porterà a un tempo stabile e soleggiato, con temperature eccezionalmente elevate per il periodo, soprattutto nel prossimo fine settimana e lunedì.

Le Punte di Caldo Anomalo sulle Alpi e sull’Appennino

A circa 1500 metri di quota, la temperatura dell’aria sarà al di sopra della media di 10-14°C su gran parte dell’Italia, con punte addirittura di 15-17°C sopra la media sulle Alpi. Situazione simile sull’Appennino, dove lo zero termico potrà raggiungere i 4000 metri, con picchi pomeridiani di 16-18°C a quote di 1300-1500 metri, simili a quelli tipici dell’estate.

Le Città più Calde: Temperature Record in Molte Località

In pianura, domenica sarà la giornata più calda, con massime che potranno raggiungere i 23/26°C sulla Pianura Padana, 24/27°C nelle regioni centrali e 26/28°C al Sud, con punte superiori non escluse in Sardegna. Tra le città più calde, si segnalano Firenze, Foggia e Matera con picchi di 27/28°C, Catanzaro, Cosenza e Oristano con 26/27°C e Catania con 25°C. Anche Roma registrerà temperature fino a 24/25°C, ben al di sopra della media per questo periodo.

Il prossimo fine settimana e lunedì saranno quindi caratterizzati da un caldo eccezionale in molte parti d’Italia, con temperature record in molte città e condizioni atmosferiche più simili all’estate che alla primavera.