Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha espresso sia la sua gioia nel vedere Mappatella Beach affollata di turisti e cittadini per la Pasquetta, sia il suo dispiacere nel constatare lo stato di incuria in cui versa la spiaggia. Durante una passeggiata lungo il lungomare di Napoli, Borrelli ha notato una grande quantità di rifiuti sulla battigia, principalmente portati a riva dalle mareggiate dei giorni precedenti. Tra i rifiuti, ha addirittura trovato una poltrona abbandonata che emergeva dall’acqua. Nonostante l’affluenza straordinaria di persone in città durante il fine settimana pasquale, nessuno si è preoccupato di effettuare una pulizia straordinaria della spiaggia.

La situazione non è stata migliore a Santa Lucia, dove Borrelli ha notato la presenza dei soliti parcheggiatori abusivi e un intenso via vai di auto. Quando è arrivato sul posto, molti parcheggiatori abusivi hanno iniziato ad allontanarsi, tranne uno che ha insistito nel rimanere e ha persino cercato di spiegare al deputato le sue ragioni, gridando ai clienti di andarsene perché “oggi c’è Borrelli”. Un comportamento che evidenzia la persistenza di problematiche legate alla gestione del territorio e alla legalità delle attività commerciali abusive.