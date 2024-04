Il bonus affitti giovani rappresenta un importante incentivo fiscale dedicato ai giovani inquilini di età compresa tra i 20 ei 31 anni e quest’anno vale fino a 2000 euro. Introdotto originariamente nella Legge di Bilancio 2022 e confermato per il 2024, questo bonus offre detrazioni fiscali sul canone di locazione, con l’obiettivo di sostenere i giovani nella gestione delle spese abitative.

Criteri e Condizioni di Ammissibilità

Per essere idonei al bonus, i giovani devono avere meno di 31 anni e un ISEE non superiore a 15.493,71 euro. La misura è pensata per aiutare coloro che affrontano i primi anni di affitto, fornendo un supporto economico per un periodo fino a quattro anni. È importante notare che l’immobile locato deve essere adibito a residenza del locatario.

Importo del Bonus e Modalità di Ottenimento

Il valore della detrazione può raggiungere il 20% dell’importo del canone annuale, con un limite massimo di 2.000 euro all’anno. Questo significa che la detrazione minima garantita è di 991,60 euro. Ad esempio, per un canone mensile di 350 euro (4.200 euro annui), l’inquilino beneficia della detrazione minima di 991,60 euro. Per canoni più elevati, come un affitto mensile di 900 euro (10.800 euro annui), la detrazione può arrivare fino a 2.000 euro.

Per ottenere il bonus, è necessario dichiarare i dati personali del richiedente, le informazioni relative all’immobile residenziale, e allegare il contratto di locazione e la documentazione che attesta la destinazione dell’immobile a residenza.

È importante notare che se il contratto di locazione è condiviso, solo gli inquilini che soddisfano i criteri di età e reddito possono beneficiare della detrazione per la loro quota. Il bonus affitto giovani rappresenta quindi un prezioso supporto per i giovani inquilini che affrontano le sfide dell’indipendenza abitativa, fornendo un sollievo finanziario significativo durante i primi anni di affitto.