Nella notte scorsa, la Polizia Locale dell’Unità Operativa Infortunistica è intervenuta per rilevare un grave incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Persico e via Carafa nel quartiere Vicaria. Coinvolti nell’incidente due giovani diciannovenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi ricoverati in prognosi riservata rispettivamente presso l’Ospedale del Mare e il CTO. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi si trovavano a bordo di uno scooter e sono coinvolti in un incidente con un altro veicolo, che si è dato alla fuga senza prestare soccorso. La Polizia Locale ha avviato immediatamente delle indagini, esaminando le immagini prelevate dai sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l’accaduto e identificare il fuggitivo.

Tuttavia, le indagini sono rese particolarmente complesse dalla mancanza di testimoni oculari e dall’impossibilità di ottenere informazioni dirette dai ragazzi feriti a causa delle loro condizioni cliniche. Gli agenti, tuttavia, sono fiduciosi di poter presto parlare con i giovani, il che significherebbe un miglioramento delle loro condizioni di salute e l’approvazione medica per sostenere colloqui. Inoltre, si sta considerando l’analisi di eventuali resti sulla strada e il ricorso ai filmati delle videocamere di sicurezza della zona per chiarire la dinamica dell’incidente e identificare il responsabile della fuga.