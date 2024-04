Il Governo italiano sta adottando ulteriori misure per sostenere le famiglie con difficoltà economiche, compresi coloro che necessitano di un miglior accesso a internet e lo fa con un Bonus da 100 euro ma serve valutare l’Isee. Questo nuovo sforzo mira a garantire che anche le famiglie con una connessione lenta possano usufruire appieno delle risorse online. Il prossimo bonus internet offrirà ai nuclei familiari la possibilità di ottenere una connessione più veloce o di attivare un nuovo abbonamento fibra, fornendo così un accesso più efficiente e completo alla rete.

L’iniziativa mira soprattutto a sostenere gli studenti italiani, garantendo loro un accesso affidabile e veloce a internet per le attività educative online. Attualmente, il bonus, che ammonta a 100 euro, è destinato alle famiglie che dispongono di una connessione internet con una velocità di download inferiore a 30 Mbit/s. Questo voucher sarà disponibile per almeno due anni e potrà essere utilizzato al momento del cambio di operatore telefonico.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), tramite Infratel, ha promosso questa iniziativa alla fine del 2023 con l’obiettivo di migliorare l’accesso a internet per le famiglie in difficoltà.

Le richieste per ottenere il bonus internet non saranno soggette a limiti di ISEE, ma saranno gestite attraverso specifiche domande che garantiranno uno sconto sul costo di attivazione e sui canoni di erogazione del servizio fino a un massimo di 100 euro.

Per poter accedere al bonus, il nucleo familiare dovrà dimostrare di non avere avuto internet in casa per almeno sei mesi.

Sebbene una sperimentazione simile sia tentata nel 2020, il Governo si impegna a migliorare e ottimizzare questa nuova iniziativa, che è destinata a essere lanciata nei primi mesi del 2024.

Per garantire che un’ampia parte delle famiglie italiane possa beneficiare di questo bonus, lo Stato italiano ha stanziato una cifra di 40 milioni di euro. Questo investimento mira a garantire che nessuna famiglia si lasciata indietro nell’era digitale in continua evoluzione.