Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente riaperto le candidature per il bonus gite scolastiche da 150 euro, offrendo agli studenti delle scuole di secondo grado un’opportunità preziosa per partecipare a viaggi di istruzione per chi figli a scuola. Riportato da SkyTG24, questo incentivo è pensato per agevolare le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro, offrendo loro un contributo di 150 euro per ciascun figlio che soddisfi i requisiti.

Ecco cosa c’è da sapere:

Beneficiari: Lo sconto è destinato agli studenti delle scuole di secondo grado e alle rispettive famiglie con un ISEE entro i 15.000 euro, dunque il bonus da 150 euro è per i figli di famiglie sotto un certo reddito e che naturalmente frequentano la scuola.

Scadenza: È possibile presentare domanda fino al 31 maggio. Tuttavia, le risorse sono limitate (50 milioni di euro), quindi è consigliabile agire rapidamente per garantire la partecipazione.

Procedura di Domanda: Per accedere al bonus, è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite il sito dell’INPS utilizzando il servizio DSU precompilato, o presso un CAF o Patronato. Successivamente, la DSU compilata deve essere presentata all’Ufficio Scolastico frequentato dallo studente.

Utilizzo dei Fondi: Se la gita non è ancora effettuata, il contributo sarà utilizzato direttamente dalla scuola per coprire i costi del viaggio dello studente. Se la gita è già stata effettuata, la famiglia riceverà un rimborso.

Limiti e Regole: La domanda può essere presentata una sola volta. Le famiglie con più figli a scuola che soddisfano i requisiti possono ricevere lo sconto bonus da 150 euro per ciascun figlio.

Il bonus gite scolastiche rappresenta un’opportunità importante per le famiglie italiane di ricevere un sostegno finanziario per i viaggi educativi dei loro figli. È fondamentale agire tempestivamente e seguire correttamente la procedura di domanda per garantire l’accesso a questo beneficio. I termini di domanda erano chiusi poi con la riapertura si è arrivati fino alla data del 31 maggio per ottenere il Bonus da 150 euro.