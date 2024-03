Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente annunciato un’importante novità riguardante il bonus da 150 euro destinato agli studenti per sconti sul costo delle gite scolastiche. Questo incentivo è esteso per includere un numero maggiore di potenziali beneficiari, in modo da garantire che un maggior numero di studenti possa partecipare alle preziose esperienze educative offerte dalle gite scolastiche. Nella realtà quotidiana, molte famiglie italiane si trovano a fare importanti sacrifici economici per garantire l’istruzione dei propri figli, affrontando spese significative per acquistare libri e sostenere altre necessità scolastiche, tra cui le gite educative. Tuttavia, molte di queste famiglie si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie che impediscono ai loro figli di partecipare a queste esperienze formative.

Le gite scolastiche, che rappresentano un elemento fondamentale del percorso educativo degli studenti, spesso comportano costi considerevoli. I viaggi d’istruzione possono superare i 1.000 euro per gli studenti delle scuole superiori, arrivando anche a 1.500 euro per i viaggi all’estero. Per affrontare questa problematica e rendere le gite più accessibili a tutti gli studenti, è stato istituito un bonus gite da 150 euro.

La recente novità riguardante il bonus gite consiste nell’allargamento della platea dei potenziali beneficiari. In precedenza, il bonus era disponibile solo per gli studenti provenienti da famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 5.000 euro. Ora, grazie a una nuova Direttiva del Ministero dell’Istruzione, gli studenti con un ISEE fino a 15.000 euro potranno anch’essi richiedere il bonus.

Questa decisione mira a rendere il beneficio accessibile a un numero maggiore di famiglie e studenti che potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie, consentendo loro di partecipare alle gite scolastiche senza preoccupazioni economiche e contribuendo così a garantire un’istruzione equa e inclusiva per tutti.

Le istruzioni per richiedere il bonus gite sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione tramite una circolare pubblicata lo scorso 20 dicembre. Gli studenti interessati hanno avuto la possibilità di presentare la domanda tramite la Piattaforma Unica entro il 15 febbraio. Tuttavia, il Ministero ha assicurato che fornirà presto ulteriori indicazioni su come richiedere nuovamente il beneficio, garantendo che nessuno sia escluso dalle opportunità offerte dalle gite scolastiche a causa di difficoltà economiche.