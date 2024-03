Un’altra tragedia ha colpito la comunità di Molina di Vietri sul Mare, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Un giovane motociclista di 32 anni, residente a Nocera Superiore, ha perso la vita in un incidente stradale ancora oggetto di indagini per determinarne le cause esatte. Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima sarebbe rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un furgone che viaggiava in direzione opposta. L’impatto è stato fatale, portando alla tragica morte del motociclista. Al momento, gli inquirenti stanno conducendo accertamenti approfonditi per comprendere le dinamiche precise dell’incidente.

Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha espresso profondo cordoglio per la perdita della giovane vita e ha manifestato solidarietà e vicinanza alla famiglia del defunto. Tuttavia, il dolore per questa ennesima perdita si unisce alla frustrazione per la frequenza con cui si verificano tragedie simili sulle strade della zona.

“L’amministrazione comunale di Vietri è stanca ed avvilita di contare ogni anno un vero e proprio bollettino di guerra sull’ex Statale18”, ha dichiarato il sindaco De Simone. Le parole del sindaco riflettono una realtà angosciante: le strade locali continuano a essere teatro di incidenti mortali, generando un senso di impotenza e frustrazione nella comunità.

Di fronte a questa situazione critica, il Comune di Vietri sul Mare si prepara a prendere azioni concrete. Si chiederà un incontro urgente con le autorità politiche e istituzionali, inclusi il Prefetto, per discutere di misure atte a prevenire ulteriori tragedie. L’amministrazione comunale è pronta a assumersi la responsabilità delle misure tecnologiche e di controllo necessarie, se verrà autorizzata a farlo.