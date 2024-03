Il deputato Francesco Emilio Borrelli il prossimo 6 aprile insieme ai cittadini di Sarno sarà in piazza per chiedere giustizia per Marcello. Il 33enne che da venti giorni lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Nocera Inferiore dopo essere stato travolto da un’auto pirata e abbandonato agonizzante sul ciglio della strada in via San Vito. Denunciati a piede libero i due responsabili. Assunta Sirica, la madre di Marcello, chiede giustizia. Si rivolge alle Istituzioni affinché i responsabili rispondano delle loro azioni. La madre ha chiesto aiuto al deputato Francesco Emilio Borrelli, da anni in prima linea in difesa delle vittime dei pirati della strada.

“La disperazione di Assunta mi spinge ancora di più ad andare avanti nelle mie battaglie contro chi uccide persone innocenti. Sono troppe le persone che si mettono alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol, che si rendono protagonisti di manovre spericolate e che sfrecciano a tutta velocità nelle strade cittadine. Un malcostume a cui contribuiscono anche i social network, strapieno di video che mostrano follie alla guida. Abbiamo pianto tante morti e continueremo a farlo fino a quando non ci saranno punizioni esemplari e severe contro i pirati della strada. Sarò al fianco di mamma Assunta e di tutti i cittadini di Sarno che pregano perché Marcello si risvegli. Intanto i responsabili siano assicurati al più presto alla Giustizia”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha incontrato Assunta Sirica.