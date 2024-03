Nella sera del 27 dicembre 2023 un sedicenne rimase ferito da un colpo di pistola nella zona di piazza Carlo III, nel quartiere Vicaria di Napoli. L’episodio ha portato all’arresto di due minori, rispettivamente di 17 e 16 anni, accusati di tentato omicidio. Un’ordinanza di custodia cautelare ha disposto il loro trasferimento in un istituto di pena minorile. Secondo quanto ricostruito, la vittima finì colpita al braccio destro da un proiettile di munizionamento utilizzato comunemente per la caccia, noto come proiettile a “pallini”. Questo tipo di munizione ha la caratteristica di frammentarsi in numerose particelle una volta colpito il bersaglio, causando danni considerevoli. A seguito del ferimento, il sedicenne finì ricoverato per un periodo di tempo presso il reparto di chirurgia dell’ospedale Pellegrini, dove lo sottoposero a un intervento chirurgico per l’asportazione dei frammenti balistici.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno rivelato che l’episodio è causato da un conflitto tra gruppi di giovani appartenenti a quartieri diversi. In particolare, si sono contrapposti ragazzi del Borgo Sant’Antonio Abate, al quale appartiene la vittima, e quelli del Rione Reggia, situato nei pressi di via Stadera, nel quartiere Poggioreale, al confine tra i comuni di Napoli e Casoria.

L’arresto dei due minorenni è avvenuto in seguito a un’operazione condotta dalle forze dell’ordine per contrastare la violenza giovanile e garantire la sicurezza pubblica. Gli indagati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per rispondere delle accuse di tentato omicidio, mentre le indagini proseguono al fine di individuare eventuali complici o altri responsabili dell’episodio.