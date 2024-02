Nella scorsa mattinata, una rapida e decisa azione degli agenti del Commissariato di Sorrento ha portato all’arresto di due individui per furto aggravato. Il tutto è iniziato in seguito alla segnalazione di un furto di una bicicletta, avvenuto di fronte a un esercizio commerciale in via degli Aranci. Una volta ricevuta la segnalazione alla Sala Operativa locale, gli agenti si sono prontamente diretti sul luogo indicato. Lì hanno trovato due individui che stavano spingendo la bicicletta segnalata, e li hanno immediatamente bloccati. Durante la perquisizione, è emerso che i due soggetti erano in possesso di una pinza e di una tronchese, strumenti chiaramente utilizzati per forzare il lucchetto della catena della bicicletta.

Gli arrestati sono un uomo di 38 anni e un altro di 31, entrambi di origine marocchina, e risultano avere precedenti di polizia. Inoltre, sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Alla luce di queste circostanze e delle prove raccolte sul posto, sono stati tratti in arresto per furto aggravato.