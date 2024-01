Mattinata spaventosa a Toritto, provincia di Bari, dove due anziani sono rimasti feriti a causa del crollo di un balcone in via Bonacchi. Inizialmente riportato come incidente con due passanti coinvolti, si è successivamente scoperto che le vittime sono gli inquilini stessi del primo piano dell’edificio, vittime di un evento che ha scosso la tranquillità della loro abitazione. L’incidente si è verificato a seguito di un evento imprevisto: sembra che il passaggio di un veicolo, forse un camion, abbia impattato contro il balcone, causandone il cedimento della base. Questo improvviso cedimento ha provocato la caduta dei due anziani, che si erano affacciati per capire cosa stesse accadendo dopo aver udito un rumore sospetto.

Le autorità locali, tra cui il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, sono immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente per soccorrere le vittime e gestire la situazione. Fortunatamente, nonostante lo shock e il terrore subiti, le condizioni dei due anziani non sono gravi. Entrambi sono trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie e monitorare eventuali lesioni riportate nell’incidente.

L’episodio ha gettato luce su questioni legate alla sicurezza delle infrastrutture e alla stabilità delle strutture edilizie, sollevando dubbi sulle condizioni di manutenzione del balcone e sulla sua resistenza agli impatti esterni.