L’anno 2024 porta con sé una serie di agevolazioni e benefici in ambito sanitario e medico, finalizzati a tutelare il benessere fisico e psicologico dei cittadini. Dopo i turbolenti eventi legati alla pandemia, la salute si conferma al centro delle preoccupazioni di tutti, e il Bonus Salute si presenta come una risorsa fondamentale per garantire l’accesso alle cure mediche e alleviare le spese sostenute dai cittadini. Esaminiamo nel dettaglio cosa spetta ai cittadini per quest’anno e quali sono i requisiti necessari per beneficiare di queste misure.

1. Detrazioni delle Spese Sanitarie:

Il cuore del Bonus Salute risiede nelle detrazioni delle spese sanitarie personali e per i familiari a carico. Questa agevolazione consente di detrarre dal reddito complessivo il 19% delle spese sostenute per farmaci, dispositivi medici, visite specialistiche ed esami di laboratorio. Un’importante novità introdotta dopo la pandemia è la possibilità di detrarre le spese per tamponi Covid, mascherine chirurgiche Ffp2 e fp3, e tamponi rapidi autodiagnostici, purché siano conformi ai dispositivi medici indicati dal Ministero della Salute.

2. Bonus Psicologo:

Il Bonus Psicologo, rifinanziato per il 2023 e il 2024, offre un contributo fino a 1.500 euro per le sessioni di psicoterapia presso specialisti privati. Questo beneficio è accessibile a tutti i cittadini italiani senza limiti di età, a patto che dispongano di una prescrizione medica che attesti il disagio psicologico. Il reddito, misurato tramite ISEE, deve essere entro i 50.000 euro per avere diritto a questo bonus.

3. Agevolazioni per i Disabili:

Le persone con disabilità godono di ulteriori agevolazioni, che vanno oltre le detrazioni standard. Queste agevolazioni riguardano aspetti come l’acquisto di auto, benzina e il Bonus Sociale. Per coloro con una disabilità grave, è prevista anche la detrazione per l’assistenza personale.

4. Esenzioni Ticket Sanitario:

L’esenzione del ticket sanitario è un beneficio particolarmente sfruttato da chi si trova in difficoltà economica. Le esenzioni sono legate a reddito, età, condizione sociale, patologie specifiche, invalidità civile e altre situazioni eccezionali come gravidanza, diagnosi precoce di tumori e accertamento di HIV.

5. Esenzione Ticket Pronto Soccorso:

L’esenzione dal pagamento del ticket Pronto Soccorso è un altro vantaggio importante, soprattutto per coloro che accedono senza effettiva urgenza. Alcune categorie, come chi si rivolge al Pronto Soccorso su richiesta del medico o della Guardia medica, i minori di 14 anni, chi è esente per patologia o reddito, e chi viene ricoverato in reparto, sono esentate dal pagamento del ticket.

6. Bonus Latte in Polvere:

Le neo mamme che, per patologie, non possono allattare al seno, possono richiedere il Bonus Latte in Polvere. Il bonus, di 400 euro all’anno, è concesso per patologie permanenti o temporanee, previa certificazione da parte di pediatri, neonatologi e specialisti.

7. Visite Intramoenia Gratis:

Una agevolazione poco conosciuta ma fondamentale è rappresentata dalle visite in intramoenia. Questo permette di ottenere, in modo rapido e gratuito, visite specialistiche quando non disponibili nella sanità pubblica.