Il Consiglio dei Ministri ha recentemente varato un pacchetto di norme finalizzate a rafforzare la sicurezza urbana, introdotti per rendere più difficile la vita a chiunque commetta reati. Queste disposizioni comprendono diverse misure che spaziano su molteplici tematiche, tutte finalizzate al medesimo obiettivo.

Detenzione di Madri con Bambini Piccoli

Una delle misure più discusse riguarda la possibilità di detenere madri, soprattutto recidive, con bambini di età inferiore ai tre anni, se il giudice lo riterrà necessario. Questa norma potrebbe impattare specificamente su donne di origine rom, spesso coinvolte in reati come il borseggio sui mezzi pubblici.

Truffe agli Anziani: Pene Più Severe

Altre importanti novità riguardano l’inasprimento delle pene per le truffe agli anziani, rendendo possibile la condanna fino a sei anni di carcere per i responsabili di truffe aggravate ai danni degli anziani stessi. Inoltre, è stanziato un budget di 1,5 miliardi per i rinnovi contrattuali del personale delle forze dell’ordine.

Armi Private per Agenti Fuori Servizio

Gli agenti di pubblica sicurezza sono ora autorizzati a portare armi private fuori servizio per prevenire la commissione di un reato, anche se diversa da quelle d’ordinanza.

Nuovo Reato per Rivolte in Carcere o CPR

Un nuovo reato punirà chi organizza o partecipa a rivolte in carcere o nei centri di permanenza per migranti, includendo atti di violenza, minacce o altri comportamenti pericolosi.

Occupazioni Abusive e Norme Antiaccattonaggio

Introdotto un nuovo reato che prevede la reclusione per chi occupa o detiene senza titolo un immobile altrui, con la possibilità di una procedura veloce per la restituzione dell’immobile a chi ne ha diritto. Inoltre, sono adottate norme per sanzionare chi utilizza minori nell’accattonaggio e per punire chi imbratta muri di caserme o resistente a pubblici ufficiali.

Stretta sui Blocchi Stradali

Una stretta contro i blocchi stradali è stata introdotta, considerando reato un blocco stradale particolarmente offensivo o allarmante, specialmente se promosso e organizzato preventivamente.