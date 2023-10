Una vicenda drammatica ha scosso la tranquilla città di Ercolano, quando un uomo di 55 anni ha puntato un’arma contro sua nipote, cercando di estorcerle del denaro per scopi legati all’uso di droghe. La sua richiesta era stata inizialmente rivolta anche al marito della nipote, ma entrambi avevano rifiutato categoricamente di cedere alle minacce. La situazione è rapidamente precipitata quando l’uomo ha estratto la pistola, caricato un proiettile e ha mirato direttamente alla nipote, cercando in modo violento di costringerla a consegnargli il denaro. La situazione è diventata estremamente pericolosa e tesa, e la vita della donna è stata appesa a un filo.

Tuttavia, in un colpo di fortuna incredibile, l’arma si è inceppata nel momento cruciale, impedendo all’uomo di commettere un omicidio. Questo inceppo miracoloso ha preservato la vita della nipote, ma ha inevitabilmente causato uno shock profondo sia per lei che per il suo marito.

Nonostante l’orrore della situazione, la coppia ha immediatamente chiamato il 112 per richiedere aiuto. Nel frattempo, l’uomo, evidentemente conscio della gravità delle sue azioni, è fuggito dal luogo del crimine e si è rifugiato nella sua abitazione. Prima di chiudersi dentro, ha nascosto l’arma sotto uno pneumatico di un’auto parcheggiata, nella speranza di sfuggire alle autorità.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della stazione di Portici, hanno prontamente risposto alla chiamata e si sono recate sul posto. Dopo una colluttazione violenta, sono riusciti a catturare l’uomo e ad arrestarlo. Attualmente, egli si trova in carcere, in attesa di giudizio, e dovrà rispondere di una serie di gravi accuse.

Le accuse contro l’uomo includono tentato omicidio, tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’arma utilizzata è stata sequestrata insieme a diverse munizioni, sottolineando la serietà della situazione.