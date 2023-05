Il bonus benzina da 200 euro, introdotto dal governo nel 2022 a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, è prorogato per l’intero anno 2023 con alcune novità. Il bonus è destinato ai lavoratori del settore privato, compresi gli studi professionali, ma non ai dipendenti pubblici. Non è necessario presentare una domanda per ottenere il bonus, poiché è assegnato automaticamente dalle aziende ai lavoratori che hanno reddito da lavoro dipendente.

Il bonus benzina può essere utilizzato in due modi: tramite buoni o come benefit aziendali, se previsti nei piani sindacali. Nel secondo caso, il bonus non viene incluso nel limite di non imponibilità dei benefici. Il contributo viene erogato tramite busta paga e non concorre alla formazione del reddito, pertanto è detassato. Tuttavia, secondo il decreto carburanti, il bonus sarà soggetto agli oneri contributivi. È possibile usufruire del bonus benzina 2023 fino al 12 gennaio 2024.