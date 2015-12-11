Notizie SocialPolitik

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La Classifica Censis delle Università italiane, percentuali sulle iscrizioni in corso

19 luglio 2025 11:30

SocialPolitik Natale, ecco come festeggiano i nostri amministratori GUARDA LA GALLERY

25 dicembre 2016 11:14

Catapano “cantastorie”, Leo tra bimbi e legalità: la Manzi diventa caricatura e Picariello si sposa

16 dicembre 2016 17:58

Ranieri e il Natale al cimitero, Capasso con i bimbi al Villaggio: la Nappi e De Lorenzo ancora “No”

09 dicembre 2016 18:34

La Ambrosio con Dema per il “No”, Carbone pensa alle fogne e Catapano alle donne: Bonito solidale

02 dicembre 2016 11:07

Piccolo si difende, la Nappi “beve col sorriso”: giostrine per Ranieri e “pasto amaro” per Rendina

25 novembre 2016 11:40

Piccolo parcheggia, Capasso con il vescovo e la Merolla scopre la truffa: il Viva De Luca di Miranda

18 novembre 2016 20:17

La Manzi alla Leopolda, Leo contro la stampa: Ranieri al TgR e Di Fraia toglie l’amianto

11 novembre 2016 11:24

Ambrosio e Donnarumma selfie Anci, l’ex sindaco star al compleanno: Catapano fuorioso

04 novembre 2016 17:11

Capasso e Ranieri con Renzi, la Merolla a lavoro contro la Sla: Piccolo “sente” il sisma

28 ottobre 2016 10:34

Rendina mangia la pappa, Abete apre lo stadio: il ritorno di Ghirelli, Ranieri spinge per il metano

21 ottobre 2016 18:44

Piccolo è “Riciclone”, Cangianiello mostra le prove: Carbone fa festa e Rendina torna allo stadio

14 ottobre 2016 10:28

Abete fa le fogne a “Capocchia”, Ranieri paga l’Enel: Bonito rivoluziona l’Ente di Poggiomarino

07 ottobre 2016 18:31

Amarcord Ambrosio, Leo e signora allo Street Food. Telenovele rifiuti e riprese a Ottaviano e Palma

30 settembre 2016 08:09

Catapano e la saga rifiuti, Abete riapre le scuole: Serafino con i “grandi” di Fi, Capasso rabbioso

23 settembre 2016 16:53

La Ambrosio e Capasso ricordano Enza e Cappuccio: Leo “colosso di Rodi”, Miranda tra gli scolari

16 settembre 2016 16:29

Ranieri sogna “La Villa”: le assessore e il selfie napoletano, Piccolo riparte da San Gennaro

09 settembre 2016 17:42

La Falciano accetta la sfida, Picariello con il campione: Piccolo ama lo sport, la Nappi a scuola

02 settembre 2016 08:55

Da Capasso e Casillo acqua e soldi per i terremotati: Abete avvia la disinfestazione

26 agosto 2016 15:38

Di Fraia e Coppola al bar, Rendina contro la puzza e Ranieri da “jazz”. Leo: «Hillary mi copia»

19 agosto 2016 16:18

Abete snocciola progetti: Casillo e Cangianiello contro i roghi, mare “da diva” per la Ambrosio

12 agosto 2016 11:06

Ranieri chiama tutti per il metano, Leo “fa feste” in Giunta. Piccolo ai cittadini: «Incivili»

05 agosto 2016 10:15

Catapano impazzisce contro Higuain, Ingenito risfotte Salvini: Abete lotta per cacciare i topi

29 luglio 2016 09:47

Ranieri spegne le fiamme, selfie della Manzi con De Luca e il consigliere premia la miss

23 luglio 2016 18:10

Ranieri monta le telecamere, furto in auto per Buonagura: foto da 500 like per la Nappi

15 luglio 2016 10:47

Abete bacia il quadro, Ranieri esulta e Leo taglia la torta: Piccolo fa gli auguri alla zia centenaria

08 luglio 2016 08:09

De Simone è papà, Carbone va tra i bengalesi e Di Fraia esulta per la Madonna

01 luglio 2016 10:14

Leo festeggia con i “mostri” del Pd, Catapano con Fini per il “no” e Abete abbassa la Tari

24 giugno 2016 11:25

Falciano e Ranieri a Roma per Terzigno, Capasso pensa a Napoli: Ambrosio saluta il medico suicida

17 giugno 2016 10:32

SocialPolitik, speciale elezioni a Poggiomarino: ecco la campagna elettorale dei veleni sul web

10 giugno 2016 15:09

Rendina “litiga” per l’area Pip, Di Fraia promuove panchine e Ingenito firma per la cannabis

03 giugno 2016 10:55

Capasso con i baby-cronisti, parcheggi semplici per Abete: e la Ambrosio è “figlia dei fiori”

27 maggio 2016 10:24

Piccolo dice “no” a De Siervo, Picariello con “Nocerino risorto”: Catapano e Ranieri fanno festa

20 maggio 2016 10:31

De Lorenzo “gioca” con la vernice, la Manzi a difesa personale: Abete avvia lavori in periferia

13 maggio 2016 09:59

Capasso e Di Matteo si sfogano, la Nappi posta una foto da 950 like: e la Ambrosio “si arma la mano”

06 maggio 2016 10:38

Carbone tra gli operai per l’acqua, la Manzi saluta Renzi: Rendina dà l’addio all’amico Rega

29 aprile 2016 10:22

Leo sui lavori “in ossa e carne”, la Ambrosio difende la proprietà: a Somma l’urina diventa energia

22 aprile 2016 09:08

Capasso “difensore” per Città della Scienza, Abete parla alla gente e Troiano litiga

15 aprile 2016 10:39

Catapano cuor di papà, Annunziata verso il matrimonio: Buonagura saluta l’amico regista

08 aprile 2016 10:51

Ranieri minaccia querela, “l’assessora” a spasso con de Magistris: Capasso ricorda l’amico Vittorio

01 aprile 2016 09:39

Abete inaugura le luci, Piccolo parla su Bruxelles e l’ex “assessora” se ne va al mare

25 marzo 2016 12:43

Capasso e Ranieri insieme in braceria, Leo chierichetto per Sant’Antonio: “pacchi” dall’assessora

18 marzo 2016 11:40

Il dolore di Abete per la bimba morta: Rendina balla con le nonne, la Nappi “gioca con l’acqua”

11 marzo 2016 11:41

Leo diventa fumetto, Piccolo lancia l’appello sul web: la Manzi promuove la messa per le donne

04 marzo 2016 11:41

“L’assessora” se ne va dal Papa, Capasso premiato: Ranieri e Miranda tra i bimbi delle scuole

26 febbraio 2016 10:46

Ingenito non si dimette più: mega-pista ciclabile sotto al Vesuvio, la consigliera vola a Bruxelles

19 febbraio 2016 10:58

Capasso apprezza Scudieri, Leo festeggia con i clown: Ranieri manda i bimbi allo stadio

12 febbraio 2016 11:09

Ingenito si dimette via Fb, la Manzi prega per Carla: a Poggiomarino è caos zanzare

05 febbraio 2016 11:48

Di Fraia vuole “via Almirante”, la Nappi va in carrozza: De Simone mostra la sua “marenna”

29 gennaio 2016 10:39

Leo fa gli auguri alla biblioteca, Capasso mostra le nuove strade e Ranieri “canta” cori da stadio

22 gennaio 2016 11:27

Leo fa gli auguri alla biblioteca, Capasso mostra le nuove strade e Ranieri “canta” cori da stadio

22 gennaio 2016 11:27

Il sindaco Catapano “accerchiato” da Mago Tony: a Poggiomarino e Ottaviano lite su rifiuti e buche

15 gennaio 2016 11:25

Terzigno, Giunta in festa per la nonna: “l’assessora” prepara i pacchi e tutti litigano su Quarto

08 gennaio 2016 14:22

I sindaci brindano al nuovo anno, Piccolo preferisce la farmacia: “l’insulto” di Di Fraia

02 gennaio 2016 10:32

Il Natale politico su Facebook: “papiello” di Capasso, il pensiero di Leo e il vernacolo palmese

26 dicembre 2015 09:52

I sindaci annunciano opere su Facebook, Ingenito sfotte Salvini: la Ambrosio parla di femminicidio

18 dicembre 2015 10:47

Il sindaco si sposa, Ottaviano perde la sua nonnina e le “assessore” se la spassano a Napoli

11 dicembre 2015 10:40

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