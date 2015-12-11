Notizie SocialPolitik

La Classifica Censis delle Università italiane, percentuali sulle iscrizioni in corso
19 luglio 2025 11:30
SocialPolitik Natale, ecco come festeggiano i nostri amministratori GUARDA LA GALLERY
25 dicembre 2016 11:14
Catapano “cantastorie”, Leo tra bimbi e legalità: la Manzi diventa caricatura e Picariello si sposa
16 dicembre 2016 17:58
Ranieri e il Natale al cimitero, Capasso con i bimbi al Villaggio: la Nappi e De Lorenzo ancora “No”
09 dicembre 2016 18:34
La Ambrosio con Dema per il “No”, Carbone pensa alle fogne e Catapano alle donne: Bonito solidale
02 dicembre 2016 11:07
Piccolo si difende, la Nappi “beve col sorriso”: giostrine per Ranieri e “pasto amaro” per Rendina
25 novembre 2016 11:40
Piccolo parcheggia, Capasso con il vescovo e la Merolla scopre la truffa: il Viva De Luca di Miranda
18 novembre 2016 20:17
La Manzi alla Leopolda, Leo contro la stampa: Ranieri al TgR e Di Fraia toglie l’amianto
11 novembre 2016 11:24
Ambrosio e Donnarumma selfie Anci, l’ex sindaco star al compleanno: Catapano fuorioso
04 novembre 2016 17:11
Capasso e Ranieri con Renzi, la Merolla a lavoro contro la Sla: Piccolo “sente” il sisma
28 ottobre 2016 10:34
Rendina mangia la pappa, Abete apre lo stadio: il ritorno di Ghirelli, Ranieri spinge per il metano
21 ottobre 2016 18:44
Piccolo è “Riciclone”, Cangianiello mostra le prove: Carbone fa festa e Rendina torna allo stadio
14 ottobre 2016 10:28
Abete fa le fogne a “Capocchia”, Ranieri paga l’Enel: Bonito rivoluziona l’Ente di Poggiomarino
07 ottobre 2016 18:31
Amarcord Ambrosio, Leo e signora allo Street Food. Telenovele rifiuti e riprese a Ottaviano e Palma
30 settembre 2016 08:09
Catapano e la saga rifiuti, Abete riapre le scuole: Serafino con i “grandi” di Fi, Capasso rabbioso
23 settembre 2016 16:53
La Ambrosio e Capasso ricordano Enza e Cappuccio: Leo “colosso di Rodi”, Miranda tra gli scolari
16 settembre 2016 16:29
Ranieri sogna “La Villa”: le assessore e il selfie napoletano, Piccolo riparte da San Gennaro
09 settembre 2016 17:42
La Falciano accetta la sfida, Picariello con il campione: Piccolo ama lo sport, la Nappi a scuola
02 settembre 2016 08:55
Da Capasso e Casillo acqua e soldi per i terremotati: Abete avvia la disinfestazione
26 agosto 2016 15:38
Di Fraia e Coppola al bar, Rendina contro la puzza e Ranieri da “jazz”. Leo: «Hillary mi copia»
19 agosto 2016 16:18
Abete snocciola progetti: Casillo e Cangianiello contro i roghi, mare “da diva” per la Ambrosio
12 agosto 2016 11:06
Ranieri chiama tutti per il metano, Leo “fa feste” in Giunta. Piccolo ai cittadini: «Incivili»
05 agosto 2016 10:15
Catapano impazzisce contro Higuain, Ingenito risfotte Salvini: Abete lotta per cacciare i topi
29 luglio 2016 09:47
Ranieri spegne le fiamme, selfie della Manzi con De Luca e il consigliere premia la miss
23 luglio 2016 18:10
Ranieri monta le telecamere, furto in auto per Buonagura: foto da 500 like per la Nappi
15 luglio 2016 10:47
Abete bacia il quadro, Ranieri esulta e Leo taglia la torta: Piccolo fa gli auguri alla zia centenaria
08 luglio 2016 08:09
De Simone è papà, Carbone va tra i bengalesi e Di Fraia esulta per la Madonna
01 luglio 2016 10:14
Leo festeggia con i “mostri” del Pd, Catapano con Fini per il “no” e Abete abbassa la Tari
24 giugno 2016 11:25
Falciano e Ranieri a Roma per Terzigno, Capasso pensa a Napoli: Ambrosio saluta il medico suicida
17 giugno 2016 10:32
SocialPolitik, speciale elezioni a Poggiomarino: ecco la campagna elettorale dei veleni sul web
10 giugno 2016 15:09
Rendina “litiga” per l’area Pip, Di Fraia promuove panchine e Ingenito firma per la cannabis
03 giugno 2016 10:55
Capasso con i baby-cronisti, parcheggi semplici per Abete: e la Ambrosio è “figlia dei fiori”
27 maggio 2016 10:24
Piccolo dice “no” a De Siervo, Picariello con “Nocerino risorto”: Catapano e Ranieri fanno festa
20 maggio 2016 10:31
De Lorenzo “gioca” con la vernice, la Manzi a difesa personale: Abete avvia lavori in periferia
13 maggio 2016 09:59
Capasso e Di Matteo si sfogano, la Nappi posta una foto da 950 like: e la Ambrosio “si arma la mano”
06 maggio 2016 10:38
Carbone tra gli operai per l’acqua, la Manzi saluta Renzi: Rendina dà l’addio all’amico Rega
29 aprile 2016 10:22
Leo sui lavori “in ossa e carne”, la Ambrosio difende la proprietà: a Somma l’urina diventa energia
22 aprile 2016 09:08
Capasso “difensore” per Città della Scienza, Abete parla alla gente e Troiano litiga
15 aprile 2016 10:39
Catapano cuor di papà, Annunziata verso il matrimonio: Buonagura saluta l’amico regista
08 aprile 2016 10:51
Ranieri minaccia querela, “l’assessora” a spasso con de Magistris: Capasso ricorda l’amico Vittorio
01 aprile 2016 09:39
Abete inaugura le luci, Piccolo parla su Bruxelles e l’ex “assessora” se ne va al mare
25 marzo 2016 12:43
Capasso e Ranieri insieme in braceria, Leo chierichetto per Sant’Antonio: “pacchi” dall’assessora
18 marzo 2016 11:40
Il dolore di Abete per la bimba morta: Rendina balla con le nonne, la Nappi “gioca con l’acqua”
11 marzo 2016 11:41
Leo diventa fumetto, Piccolo lancia l’appello sul web: la Manzi promuove la messa per le donne
04 marzo 2016 11:41
“L’assessora” se ne va dal Papa, Capasso premiato: Ranieri e Miranda tra i bimbi delle scuole
26 febbraio 2016 10:46
Ingenito non si dimette più: mega-pista ciclabile sotto al Vesuvio, la consigliera vola a Bruxelles
19 febbraio 2016 10:58
Capasso apprezza Scudieri, Leo festeggia con i clown: Ranieri manda i bimbi allo stadio
12 febbraio 2016 11:09
Ingenito si dimette via Fb, la Manzi prega per Carla: a Poggiomarino è caos zanzare
05 febbraio 2016 11:48
Di Fraia vuole “via Almirante”, la Nappi va in carrozza: De Simone mostra la sua “marenna”
29 gennaio 2016 10:39
Leo fa gli auguri alla biblioteca, Capasso mostra le nuove strade e Ranieri “canta” cori da stadio
22 gennaio 2016 11:27
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22 gennaio 2016 11:27
Il sindaco Catapano “accerchiato” da Mago Tony: a Poggiomarino e Ottaviano lite su rifiuti e buche
15 gennaio 2016 11:25
Terzigno, Giunta in festa per la nonna: “l’assessora” prepara i pacchi e tutti litigano su Quarto
08 gennaio 2016 14:22
I sindaci brindano al nuovo anno, Piccolo preferisce la farmacia: “l’insulto” di Di Fraia
02 gennaio 2016 10:32
Il Natale politico su Facebook: “papiello” di Capasso, il pensiero di Leo e il vernacolo palmese
26 dicembre 2015 09:52
I sindaci annunciano opere su Facebook, Ingenito sfotte Salvini: la Ambrosio parla di femminicidio
18 dicembre 2015 10:47
Il sindaco si sposa, Ottaviano perde la sua nonnina e le “assessore” se la spassano a Napoli
11 dicembre 2015 10:40
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