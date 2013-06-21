il Fatto Vesuviano

Notizie L’inquadratura perfetta

Il Futuro ha gli occhi (ghiaccio) del Passato: ecco Predestination

10 luglio 2015 10:06

Jurassic World: il dinosauro, la fanciulla e la modernità

03 luglio 2015 08:41

Il troppo orrore acceca l’immaginazione: ecco Fury

19 giugno 2015 13:34

Louisiana -The Other Side: una bocca famelica spalancata sull’abisso dell’America

12 giugno 2015 09:49

Palma Campania giurata “speciale” per il premio Carpine d’Argento 2015

15 maggio 2015 08:17

Adaline, la bellezza “senza Tempo” dell’ eterna giovinezza

01 maggio 2015 10:11

Bastano “Uno, anzi due” sorrisi per combattere la crisi

17 aprile 2015 08:25

La scelta: una nuova vita in bilico tra i sospetti dell’Amore

10 aprile 2015 08:44

Supereroi in gonnella e tacchi a spillo: Ho ucciso Napoleone

03 aprile 2015 08:42

Fino a qui tutto bene: scoprirsi, improvvisamente, adulti nell’Italia della crisi

27 marzo 2015 09:39

Kingsman: servizi segreti esplosivi tra action, pulp e sanguinosa ironia

06 marzo 2015 09:19

Selma: la lunga e dolorosa strada per la conquista della Libertà

20 febbraio 2015 08:53

Italiano medio: molto meno di un trailer

13 febbraio 2015 08:37

I segreti dentro i cassetti (non) si raccontano: Il nome del figlio

06 febbraio 2015 08:47

I segreti dentro i cassetti (non) si raccontano: Il nome del figlio

06 febbraio 2015 08:47

Si accettano miracoli per la (povertà della) commedia italiana

30 gennaio 2015 11:16

Big Eyes: (anche e soprattutto) l’Occhio vuole la sua parte

23 gennaio 2015 12:38

Sulle filosofie mentali della Guerra: ecco il supereroe umano targato Eastwood

16 gennaio 2015 10:15

I migliori del 2014: ecco la top ten de L’Inquadratura Perfetta

09 gennaio 2015 10:04

L’eterna guerra tra Amore e Odio: l’ultimo capitolo de Lo Hobbit

02 gennaio 2015 09:32

Quando la bontà supera le differenze: il Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo

19 dicembre 2014 08:30

La bellezza dell’Amore sotto le stelle: ecco la vera magia di Woody

12 dicembre 2014 09:20

Ma è davvero così Ogni maledetto Natale?

05 dicembre 2014 09:56

Interstellar: la fantascienza (con e senza sorprese) di Mr. Nolan

28 novembre 2014 10:18

L’arte del narrare Storia ed Emozioni: lo straordinario Torneranno i prati

21 novembre 2014 09:44

Confusi e felici: riprendersi la propria vita grazie alle sconfitte

14 novembre 2014 09:48

Dylan Dog, eroe social: ecco Vittima degli eventi

07 novembre 2014 09:06

Poesia, Storia ed emozioni: il favoloso Leopardi di Martone

31 ottobre 2014 14:31

Quanti (comici e surreali) modi per morire nel West!

24 ottobre 2014 13:59

In bilico tra Gomorra e noir: ecco l’avvocato Perez

17 ottobre 2014 08:08

Lucy: un passo avanti mille indietro, la potenza della mente espansa

03 ottobre 2014 05:53

Pizza, zen e karate: il ritorno (riuscito) delle Tartarughe Ninja

26 settembre 2014 14:30

Nella rete dell’Eros: il Sex Tape di Cameron Diaz

19 settembre 2014 19:56

I duri (vanno) a morire: ecco I mercenari 3

13 settembre 2014 08:07

La rabbia dell’America brucia ne Il fuoco della vendetta

06 settembre 2014 07:33

Un viaggio (biblico) verso la Speranza: The Road

29 agosto 2014 15:28

Il tramonto della razza umana: scoppia la Apes Revolution

22 agosto 2014 10:55

Quelle fatiche (che sembrano) troppo televisive: ecco Hercules

15 agosto 2014 08:18

Una notte di Anarchia potrà salvare il mondo?

08 agosto 2014 08:43

Il Fatto Vesuviano al Giffoni Film Festival: le parole di Dylan O’Brien e Claudia Gerini

01 agosto 2014 07:26

22 Jump Street: un salto (demenziale) tra generi e (poco) Cinema

25 luglio 2014 08:02

Amicizia e amore non sono Mai (stati) così vicini

18 luglio 2014 14:42

Matrimonio perfetto cercasi? Provate con The Big Wedding

11 luglio 2014 10:07

Una strega (e una fata) è per sempre: ecco Maleficent

04 luglio 2014 12:46

Emozioni sonore e immagini dall’anima: La pioggia che non cade degli InVerso

27 giugno 2014 08:57

Corpi euforici e spiriti ribelli: il Dallas Buyers Club è aperto

20 giugno 2014 08:47

L’ incostante equilibrio tra action e commedia: ecco 3 Days to Kill

13 giugno 2014 07:34

Edge of Tomorrow: il domani non è mai stato così lontano

06 giugno 2014 09:21

Il (disgustoso) pugno allo stomaco di Mr. Cronenberg: ecco Maps to the Stars

30 maggio 2014 07:16

Godzilla, il re dei mostri domina (ma non buca) lo schermo

23 maggio 2014 13:51

Premio Carpine d’Argento, un altro eccezionale successo a Palma Campania

16 maggio 2014 10:54

Problemi di coppia? Arriva Un fidanzato per mia moglie

09 maggio 2014 08:27

Religione vs. tecnologia: ecco la sfida di Transcendence

02 maggio 2014 09:35

Non è bello ciò che è bello… ecco Gigolò per caso

26 aprile 2014 09:14

Noah: in bilico sull’Arca della Fede (e del Dubbio)

18 aprile 2014 07:46

Divergent: sei vuoi sopravvivere sii (soprattutto) te stesso

11 aprile 2014 12:11

Un salto nel vuoto delle vite contemporanee: Non buttiamoci giù

04 aprile 2014 14:59

Il ricatto: in bilico tra suspense, thrilling e citazioni d’autore

28 marzo 2014 07:30

Her (non) è solo una voce: “Lei” vive nelle nostre coscienze

21 marzo 2014 09:12

La mossa del pinguino: cadere e rialzarsi per “scivolare meglio sopra l’odio”

14 marzo 2014 08:05

Quando la Storia brucia le coscienze: 12 anni schiavo

07 marzo 2014 12:50

L’amore non ha età (e crisi) sotto le “buone stelle” di Verdone

28 febbraio 2014 10:57

Storie d’Arte e di (umanissimi) Eroi: Monuments Men

21 febbraio 2014 08:48

Folk, Giobbe e anni sessanta: A proposito di Davis

14 febbraio 2014 09:45

D’amore (non) si muore: è davvero “Tutta colpa di Freud”?

07 febbraio 2014 09:19

The Wolf of Wall Street: il lupo (famelico) di Scorsese

31 gennaio 2014 08:39

Il procuratore: la belva nascosta in ognuno di noi

24 gennaio 2014 09:25

Disconnect: realtà (distorte) dietro a un monitor

17 gennaio 2014 08:49

Capitan Harlock: il mito rivive (in 3D) solo a metà

10 gennaio 2014 07:53

Capitan Harlock: il mito rivive (in 3D) solo a metà

10 gennaio 2014 07:53

Un anno di “inquadrature”: una top ten (quasi) perfetta

03 gennaio 2014 16:18

Lo Hobbit capitolo secondo: la desolazione del prevedibile

27 dicembre 2013 22:24

Dietro i candelabri: la luce che nasconde (l’ombra della) luce

21 dicembre 2013 11:10

Battiato e la sua vita parallela: biografia di un Maestro

13 dicembre 2013 09:51

Ecco la mafia di Pif, “testimone” scomodo tra ironia e Storia

06 dicembre 2013 11:51

Shame: l’Aids del nuovo millennio in menti (e corpi) perfette

01 dicembre 2013 16:25

In solitario: scoprirsi, all’improvviso, (quasi) amici

29 novembre 2013 10:56

L’ultima ruota del carro: a volte la felicità è davvero “piccola”

22 novembre 2013 13:23

Ironia, sangue, action: Machete è tornato, per la gioia (non solo) dei fan

15 novembre 2013 10:10

Captain Phillips: adrenalina e tensione in alto mare

08 novembre 2013 12:17

Il lato umano, oscuro e musicale della piccola impresa di Rocco Papaleo

01 novembre 2013 09:38

Stallone & Schwarzenegger: muscoli e sbarre per la nuova frontiera dell’action

25 ottobre 2013 09:10

Aspirante vedovo: quando la commedia (quasi noir) si tinge di remake

18 ottobre 2013 07:37

Gravity: quel vagare violento nello Spazio (del Cinema)

11 ottobre 2013 07:24

The Bling Ring: l’anello debole è quello più solo (e condiviso)

04 ottobre 2013 07:24

Lauda vs Hunt: il duello immortale di Rush

27 settembre 2013 07:11

L’intrepido: la strada in salita dell’eroe (lavoratore) contemporaneo

20 settembre 2013 10:52

Comic Movie: una (disgustosa) risata ci seppellirà

13 settembre 2013 09:28

Elysium: il Destino dell’umanità in mano a un solo (cyber)uomo?

06 settembre 2013 08:23

Dei labirinti (artistici) della mente oscura: In Trance

30 agosto 2013 08:34

Se sposti un posto a tavola: una riuscita commedia “matrimoniale”

23 agosto 2013 08:47

I Classici: il tuffo nell’onirico (crudele) mondo di Sciuscià

16 agosto 2013 15:24

Essere Quasi amici: dramma e commedia in simbiosi perfetta

09 agosto 2013 15:22

Qualunquemente: se non è politica, cosa diavolo è?

02 agosto 2013 15:19

Facciamola finita: la vera fine del (nuovo) cinema americano?

26 luglio 2013 06:30

Pacific Rim: la battaglia (spettacolare) all’ultimo pilota tra mostri e robot

19 luglio 2013 06:25

The Lone Ranger: missione western (e divertimento) riuscita

12 luglio 2013 07:40

World War Z: la guerra mondiale zombie è (per fortuna) solo agli inizi

06 luglio 2013 07:20

Dream Team: una speranza per una squadra (e non solo) migliore?

28 giugno 2013 07:36

L’uomo d’acciaio: Superman 2.0, tra intimismo e Computer Graphic

21 giugno 2013 09:42

Archivio

Esplora l'archivio di L’inquadratura perfetta

Sett. 28 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44