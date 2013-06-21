Notizie L’inquadratura perfetta

Il Futuro ha gli occhi (ghiaccio) del Passato: ecco Predestination
10 luglio 2015 10:06
Jurassic World: il dinosauro, la fanciulla e la modernità
03 luglio 2015 08:41
Il troppo orrore acceca l’immaginazione: ecco Fury
19 giugno 2015 13:34
Louisiana -The Other Side: una bocca famelica spalancata sull’abisso dell’America
12 giugno 2015 09:49
Palma Campania giurata “speciale” per il premio Carpine d’Argento 2015
15 maggio 2015 08:17
Adaline, la bellezza “senza Tempo” dell’ eterna giovinezza
01 maggio 2015 10:11
Bastano “Uno, anzi due” sorrisi per combattere la crisi
17 aprile 2015 08:25
La scelta: una nuova vita in bilico tra i sospetti dell’Amore
10 aprile 2015 08:44
Supereroi in gonnella e tacchi a spillo: Ho ucciso Napoleone
03 aprile 2015 08:42
Fino a qui tutto bene: scoprirsi, improvvisamente, adulti nell’Italia della crisi
27 marzo 2015 09:39
Kingsman: servizi segreti esplosivi tra action, pulp e sanguinosa ironia
06 marzo 2015 09:19
Selma: la lunga e dolorosa strada per la conquista della Libertà
20 febbraio 2015 08:53
Italiano medio: molto meno di un trailer
13 febbraio 2015 08:37
I segreti dentro i cassetti (non) si raccontano: Il nome del figlio
06 febbraio 2015 08:47
I segreti dentro i cassetti (non) si raccontano: Il nome del figlio
06 febbraio 2015 08:47
Si accettano miracoli per la (povertà della) commedia italiana
30 gennaio 2015 11:16
Big Eyes: (anche e soprattutto) l’Occhio vuole la sua parte
23 gennaio 2015 12:38
Sulle filosofie mentali della Guerra: ecco il supereroe umano targato Eastwood
16 gennaio 2015 10:15
I migliori del 2014: ecco la top ten de L’Inquadratura Perfetta
09 gennaio 2015 10:04
L’eterna guerra tra Amore e Odio: l’ultimo capitolo de Lo Hobbit
02 gennaio 2015 09:32
Quando la bontà supera le differenze: il Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo
19 dicembre 2014 08:30
La bellezza dell’Amore sotto le stelle: ecco la vera magia di Woody
12 dicembre 2014 09:20
Ma è davvero così Ogni maledetto Natale?
05 dicembre 2014 09:56
Interstellar: la fantascienza (con e senza sorprese) di Mr. Nolan
28 novembre 2014 10:18
L’arte del narrare Storia ed Emozioni: lo straordinario Torneranno i prati
21 novembre 2014 09:44
Confusi e felici: riprendersi la propria vita grazie alle sconfitte
14 novembre 2014 09:48
Dylan Dog, eroe social: ecco Vittima degli eventi
07 novembre 2014 09:06
Poesia, Storia ed emozioni: il favoloso Leopardi di Martone
31 ottobre 2014 14:31
Quanti (comici e surreali) modi per morire nel West!
24 ottobre 2014 13:59
In bilico tra Gomorra e noir: ecco l’avvocato Perez
17 ottobre 2014 08:08
Lucy: un passo avanti mille indietro, la potenza della mente espansa
03 ottobre 2014 05:53
Pizza, zen e karate: il ritorno (riuscito) delle Tartarughe Ninja
26 settembre 2014 14:30
Nella rete dell’Eros: il Sex Tape di Cameron Diaz
19 settembre 2014 19:56
I duri (vanno) a morire: ecco I mercenari 3
13 settembre 2014 08:07
La rabbia dell’America brucia ne Il fuoco della vendetta
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Un viaggio (biblico) verso la Speranza: The Road
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Il tramonto della razza umana: scoppia la Apes Revolution
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Quelle fatiche (che sembrano) troppo televisive: ecco Hercules
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Una notte di Anarchia potrà salvare il mondo?
08 agosto 2014 08:43
Il Fatto Vesuviano al Giffoni Film Festival: le parole di Dylan O’Brien e Claudia Gerini
01 agosto 2014 07:26
22 Jump Street: un salto (demenziale) tra generi e (poco) Cinema
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Amicizia e amore non sono Mai (stati) così vicini
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Matrimonio perfetto cercasi? Provate con The Big Wedding
11 luglio 2014 10:07
Una strega (e una fata) è per sempre: ecco Maleficent
04 luglio 2014 12:46
Emozioni sonore e immagini dall’anima: La pioggia che non cade degli InVerso
27 giugno 2014 08:57
Corpi euforici e spiriti ribelli: il Dallas Buyers Club è aperto
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L’ incostante equilibrio tra action e commedia: ecco 3 Days to Kill
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Edge of Tomorrow: il domani non è mai stato così lontano
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Il (disgustoso) pugno allo stomaco di Mr. Cronenberg: ecco Maps to the Stars
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Godzilla, il re dei mostri domina (ma non buca) lo schermo
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Premio Carpine d’Argento, un altro eccezionale successo a Palma Campania
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Problemi di coppia? Arriva Un fidanzato per mia moglie
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Religione vs. tecnologia: ecco la sfida di Transcendence
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Non è bello ciò che è bello… ecco Gigolò per caso
26 aprile 2014 09:14
Noah: in bilico sull’Arca della Fede (e del Dubbio)
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Divergent: sei vuoi sopravvivere sii (soprattutto) te stesso
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Un salto nel vuoto delle vite contemporanee: Non buttiamoci giù
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Il ricatto: in bilico tra suspense, thrilling e citazioni d’autore
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Her (non) è solo una voce: “Lei” vive nelle nostre coscienze
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La mossa del pinguino: cadere e rialzarsi per “scivolare meglio sopra l’odio”
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Quando la Storia brucia le coscienze: 12 anni schiavo
07 marzo 2014 12:50
L’amore non ha età (e crisi) sotto le “buone stelle” di Verdone
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Storie d’Arte e di (umanissimi) Eroi: Monuments Men
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Folk, Giobbe e anni sessanta: A proposito di Davis
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Disconnect: realtà (distorte) dietro a un monitor
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Un anno di “inquadrature”: una top ten (quasi) perfetta
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Ecco la mafia di Pif, “testimone” scomodo tra ironia e Storia
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Shame: l’Aids del nuovo millennio in menti (e corpi) perfette
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L’ultima ruota del carro: a volte la felicità è davvero “piccola”
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Il lato umano, oscuro e musicale della piccola impresa di Rocco Papaleo
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Elysium: il Destino dell’umanità in mano a un solo (cyber)uomo?
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Dei labirinti (artistici) della mente oscura: In Trance
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Se sposti un posto a tavola: una riuscita commedia “matrimoniale”
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Dream Team: una speranza per una squadra (e non solo) migliore?
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L’uomo d’acciaio: Superman 2.0, tra intimismo e Computer Graphic
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