CALCIO MALATO Violenti scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Fiorentina

Restano da chiarire nel dettaglio la dinamica dei tafferugli e le eventuali responsabilità dei partecipanti

Momenti di forte tensione sull’autostrada A1, dove poco prima delle 20 si sono verificati violenti scontri tra gruppi di tifosi del Napoli e della Fiorentina. Gli episodi sono avvenuti nel tratto compreso tra Calenzano e Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, durante gli spostamenti di ritorno dalle trasferte delle rispettive squadre.I sostenitori viola stavano rientrando verso Firenze dopo aver seguito la Fiorentina in Friuli, dove nel corso della giornata la squadra aveva affrontato l’Udinese in una partita del campionato di Serie A. Lungo il percorso si sono incrociati con il gruppo di tifosi napoletani, dando origine agli scontri direttamente sulla carreggiata autostradale.Bastoni, petardi e fumogeni: scontri in mezzo alla carreggiataSecondo le prime ricostruzioni, a fronteggiarsi sarebbero state alcune decine di persone, molte delle quali vestite di scuro e con il volto coperto. Le due fazioni si sarebbero affrontate con bastoni, lanciando petardi e fuochi d’artificio e utilizzando fumogeni.La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e della Polizia stradale, che ha disposto il blocco temporaneo della circolazione per consentire la gestione dell’emergenza e mettere in sicurezza il tratto interessato.Traffico interrotto, poi la riaperturaPer ragioni di sicurezza sono stati chiusi il bivio tra l’A11 Firenze-Mare e l’autostrada A1 e il tratto compreso tra Calenzano e il bivio A1/Firenze Nord. La circolazione è rimasta sospesa durante le operazioni delle forze dell’ordine, per poi essere ripristinata.Le immagini delle webcam di Autostrade hanno documentato la presenza di numerosi mezzi delle forze di polizia nell’area degli scontri. Tra le scene riprese compare anche un veicolo avvolto dalle fiamme.Restano da chiarire nel dettaglio la dinamica dei tafferugli e le eventuali responsabilità dei partecipanti. L’episodio ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità in uno dei tratti autostradali più trafficati dell’area fiorentina.