IL CASO Trova una piuma in una cotoletta: ne aveva già mangiata metà

L’episodio gli avrebbe provocato forte disgusto e preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla salute

Una piuma rimasta incorporata nella carne di una cotoletta di pollo, individuata soltanto dopo averne già consumato una parte. È quanto riferito da un consumatore di Taranto, che ha deciso di rivolgersi a un avvocato per chiedere verifiche sull’alimento acquistato in un noto punto vendita della grande distribuzione.La scoperta sarebbe avvenuta mentre l’uomo stava mangiando: dopo aver ingerito circa metà della cotoletta, si sarebbe accorto della presenza del corpo estraneo, visibile all’interno della carne. L’episodio gli avrebbe provocato forte disgusto e preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla salute.La segnalazione alla società e l’esposto ai carabinieri del NasIl consumatore si è affidato all’avvocato Fabrizio Del Vecchio, che ha già inoltrato una comunicazione alla società interessata. Il legale si prepara inoltre a presentare un esposto ai carabinieri del Nas, affinché possano essere effettuati gli accertamenti necessari.La vicenda è stata sottoposta anche all’attenzione del Sian, il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asl, chiamato a valutare eventuali interventi nell’ambito delle proprie competenze.L’obiettivo è ricostruire le circostanze nelle quali il corpo estraneo sarebbe finito nel prodotto e verificare se si tratti di un problema circoscritto alla singola confezione oppure se siano necessari controlli più estesi.Conservate le cotolette e le fotografie del prodottoSecondo quanto riferito, il lotto interessato riporta la data del 24 novembre. Il prodotto sarebbe stato confezionato per conto della società distributrice in uno stabilimento situato in provincia di Forlì-Cesena.L’acquirente ha conservato le cotolette non consumate e dispone anche di fotografie che documenterebbero la presenza della piuma nella carne.La richiesta avanzata è quella di sottoporre a verifica il lotto segnalato e di risalire ai diversi passaggi della filiera produttiva, così da individuare l’eventuale origine della contaminazione.Al momento si tratta di una segnalazione del consumatore: saranno gli eventuali controlli delle autorità competenti a stabilire che cosa sia accaduto e se siano emerse irregolarità nella produzione o nella commercializzazione dell’alimento.