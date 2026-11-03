SCONTRI Tifoso del Portici in coma: "I medici gli fanno ascoltare il suo Geolier"

Il padre ha condiviso un video su TikTok per informare follower e cittadini che, in questi giorni, seguono con apprensione le condizioni del figlio

Il giovane è ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I medici si preparano ad avviare la seconda fase del percorso clinico, quella del risveglio. Per stimolarlo vengono utilizzate anche le canzoni di Geolier, di cui è un grande fan.«Mario è sempre stabile, ma ancora in condizioni critiche». Inizia così il nuovo aggiornamento di Massimo Spedaliere, papà del 33enne aggredito dagli ultras dopo la partita Puteolana-Portici e attualmente ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.Il padre ha condiviso un video su TikTok per informare follower e cittadini che, in questi giorni, seguono con apprensione le condizioni del figlio.La fase del risveglioNel filmato, Massimo Spedaliere spiega che i medici hanno concluso la prima fase del percorso clinico e si apprestano a iniziare la seconda, dedicata al risveglio.«I medici hanno terminato la fase 1 e inizieranno a breve la fase 2: quella del risveglio», racconta.Mario è ancora sotto sedativi, perché tende ad agitarsi. I farmaci vengono progressivamente ridotti per valutare la possibilità che il giovane riprenda conoscenza.«Mario è sotto tranquillanti perché si agita ancora tanto, man mano glieli stanno scalando per vedere se riuscirà a svegliarsi», aggiunge il padre.Le canzoni di Geolier per stimolarloTra i tentativi messi in campo per stimolare il giovane durante il percorso verso il risveglio, anche la musica.«Stanno utilizzando le canzoni di Geolier per stimolarlo al risveglio. Lui è grande fan del cantante», racconta Massimo Spedaliere, condividendo un dettaglio che ha suscitato particolare emozione tra quanti seguono la vicenda.La speranza resta dunque accesa, mentre prosegue il percorso di cura e i medici monitorano le condizioni del 33enne.Il ringraziamento del papàNel suo messaggio, il padre di Mario ha voluto ringraziare tutte le persone che in questi giorni stanno mostrando vicinanza alla famiglia.«Ieri abbiamo fatto una bellissima preghiera con molte persone, voglio ringraziare chi ci sta vicino e chi ci sta contattando per chiedere aggiornamenti», afferma.Poi, le parole che restituiscono il legame tra il giovane e la comunità che si è stretta intorno a lui: «Mario non è solo mio figlio, è figlio di tutti».Massimo Spedaliere ha infine assicurato che continuerà a condividere aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo.«Molti mi chiedono da dove sto prendendo tutta questa forza, io non lo so, quello che so è che vi contatterò per aggiornarvi sulle condizioni di mio figlio. Mario è entrato nei cuori di tutti, vi abbraccio forte».