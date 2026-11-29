LA SCOPERTA Ritrovato a Napoli scooter rubato 29 anni fa a Palermo

Il mezzo è un Piaggio Liberty risultato ancora legato a una denuncia di furto presentata nel capoluogo siciliano

Uno scooter rubato a Palermo nel 1997 è ricomparso sulle strade di Napoli, a distanza di ben 29 anni dal furto. A condurlo, in via Croci Santa Lucia al Monte, era un uomo di 57 anni già conosciuto dalle forze dell’ordine, che è stato denunciato dai carabinieri per riciclaggio, ricettazione e guida senza patente.Il mezzo è un Piaggio Liberty, risultato ancora legato a una denuncia di furto presentata nel capoluogo siciliano quasi tre decenni fa. I militari lo hanno sequestrato e, una volta completate le verifiche necessarie, potrebbe essere riconsegnato alla persona che ne aveva subito la sottrazione.La scoperta è avvenuta ieri sera durante un servizio di controllo del territorio condotto dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro. L’intervento ha portato alla denuncia di diverse altre persone per violazioni di varia natura.Denaro raccolto tra le auto e coltelli: altri interventi dei militariNel corso delle verifiche, due persone sono state sorprese mentre chiedevano e raccoglievano denaro dagli automobilisti in cerca di un parcheggio. Per due ragazzi ventenni è invece scattata la denuncia per porto abusivo di armi: entrambi avevano con sé un coltello.Gli accertamenti hanno riguardato anche i documenti personali. Un 21enne e un 22enne sono stati denunciati per falsità materiale dopo essere stati trovati in possesso di carte d’identità elettroniche prive del chip.Cinque persone, individuate mentre facevano uso di sostanze stupefacenti, sono state segnalate alla Prefettura come assuntori.Controlli nei locali: sospesa una pescheriaL’attività dei carabinieri ha interessato anche gli esercizi commerciali. In totale sono stati ispezionati tre locali, con la collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e della Polizia Municipale.In una pescheria è stata riscontrata la presenza di un lavoratore impiegato in nero. Per l’attività è scattata la sospensione, mentre gli agenti hanno contestato anche un’occupazione abusiva di suolo pubblico.Le sanzioni amministrative complessive superano i 5mila euro. Il servizio di controllo ha quindi portato a una serie di provvedimenti, dal recupero di un veicolo rubato da quasi trent’anni alle contestazioni nei confronti di persone ed esercizi commerciali.