CLIMA FESTIVO Mercatini di Natale in Campania: ecco la mappa

Mercatini artigianali, villaggi dedicati ai più piccoli, luminarie, spettacoli, piste di pattinaggio e manifestazioni enogastronomiche

La Campania si prepara a vivere il Natale 2026 con un calendario ricco di iniziative distribuite tra le cinque province. Mercatini artigianali, villaggi dedicati ai più piccoli, luminarie, spettacoli, piste di pattinaggio e manifestazioni enogastronomiche accompagneranno residenti e visitatori durante tutto il periodo delle festività.A Napoli, come da tradizione, il cuore delle celebrazioni sarà il centro storico, con le botteghe di San Gregorio Armeno e le esposizioni dedicate all'arte presepiale. Ma quest'anno le occasioni per immergersi nell'atmosfera natalizia si moltiplicheranno anche in altri quartieri, dal Vomero a Chiaia, fino a Porta Capuana. Fuori dal capoluogo, tra gli appuntamenti più attesi figurano quelli al Museo di Pietrarsa, al Castello di Limatola e al Parco del Grassano.Napoli, presepi e mercatini nel centro storicoLa tradizione del Natale napoletano passa inevitabilmente da San Gregorio Armeno, la strada dei maestri presepiali che ogni anno richiama migliaia di persone. Le botteghe storiche esporranno statuine, pastori e scenografie per allestire il presepe, affiancate dalle casette di legno autorizzate dal Comune per la vendita di prodotti natalizi.Anche diverse piazze e strade cittadine ospiteranno stand e bancarelle. Dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 i mercatini saranno presenti in più punti del centro:Piazza Dante: è prevista la concentrazione più ampia, con 44 stand.Piazza Carità: 18 postazioni nei pressi del monumento a Salvo d'Acquisto e altre 8 sul lato della Pignasecca.Via Diaz: bancarelle nei pressi della stazione della metropolitana Toledo.In piazza Mercato, invece, la manifestazione si svolgerà dal 27 novembre al 27 dicembre.Gli orari ordinari previsti per i mercatini del centro sono dalle 8 alle 22 dal lunedì al mercoledì e dalle 8 a mezzanotte dal giovedì alla domenica.Tra gli articoli in vendita ci saranno presepi, decorazioni e addobbi, oggetti della tradizione partenopea, manufatti artigianali in ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio e stoffa, oltre a prodotti alimentari, pezzi da collezione e articoli di antiquariato.Porta Capuana, Chiaia e Vomero: le iniziative nei quartieriTra le novità del programma cittadino spicca l'appuntamento di Porta Capuana, dove le casette natalizie saranno allestite dal primo al 31 dicembre, con apertura dalle 8 alle 24. Altri stand saranno presenti in piazza San Francesco, con articoli da regalo, creazioni artigianali e prodotti legati alle festività.A Chiaia, invece, il mercatino aprirà il 4 dicembre e resterà attivo fino al 10 gennaio 2027. Sono previsti 30 stand tra via Cesario Console e piazza San Pasquale, dedicati soprattutto all'artigianato natalizio.Anche il Vomero avrà diversi punti dedicati alle bancarelle:Piazza degli Artisti: dal 24 novembre 2026 al 7 gennaio 2027.Piazza Muzii e area circostante il parco Mascagna: dal 23 novembre 2026 al 7 gennaio 2027.Qui sarà possibile acquistare presepi, alberi e decorazioni, candele, vischio, agrifoglio e manufatti realizzati con materiali tradizionali, tra cui ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio, stoffa e feltro.Eventi natalizi a Scampia, Piscinola, Bagnoli e FuorigrottaNon soltanto mercatini: in alcuni quartieri sono stati programmati appuntamenti dedicati all'intrattenimento e agli spettacoli. La Municipalità 3 ha approvato il cartellone «Natale in Terza 2026», con iniziative previste tra il Rione Sanità e la zona dei Ponti Rossi.Nell'VIII Municipalità, che comprende Scampia e Piscinola, sono in programma attività per bambini e adulti, con artisti di strada, musica con dj set e concerti di cori Gospel. Tra le piazze coinvolte figurano piazza Papa Giovanni Paolo II a Scampia e piazza Tafuri a Piscinola.Nella X Municipalità, tra Bagnoli e Fuorigrotta, sono previste due fiere:Viale Campi Flegrei: 5 e 6 dicembre 2026, dalle 8 alle 22, con 12 posteggi.Via Veniero: 12 e 13 dicembre 2026, dalle 8 alle 22, con 9 posteggi.Il programma proseguirà il 5 gennaio 2027 in piazza San Vitale con l'iniziativa «Aspettando la Befana».I mercatini di Natale al Museo ferroviario di PietrarsaUno degli appuntamenti più caratteristici delle festività sarà ospitato dal Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra San Giovanni a Teduccio e San Giorgio a Cremano. Dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 tornerà la manifestazione «Mercatini di Natale», giunta all'ottava edizione.Le casette e gli stand saranno allestiti negli spazi dell'antico opificio borbonico, creando un percorso tra decorazioni, prodotti natalizi e il patrimonio storico ferroviario del museo. In alcune giornate sarà possibile arrivare direttamente alla struttura con il Pietrarsa Express, il treno storico in partenza dalla stazione di Napoli Centrale.Calendario e orari di apertura:Da martedì a giovedì: 10-19.Da venerdì a domenica: 10-22.7 e 8 dicembre: 10-22.24 e 31 dicembre: apertura del solo polo museale dalle 9.30 alle 14.30.Dal 28 al 30 dicembre: 10-22.2 e 3 gennaio: 10-22.Dal 4 al 6 gennaio: 10-19.L'ultimo ingresso è consentito un'ora prima della chiusura. Per il 24 e il 31 dicembre l'accesso è previsto entro le 14.Cadeaux al Castello di Limatola: il calendario dell'Avvento in stile vittorianoNel Casertano torna anche «Cadeaux al Castello», la manifestazione natalizia ospitata al Castello di Limatola. La diciassettesima edizione è in programma dal 26 novembre al 13 dicembre.La principale novità di quest'anno sarà il Grande Calendario dell'Avvento, ispirato all'epoca vittoriana dell'Ottocento. Ogni giorno verrà aperta una nuova casella, dietro la quale i visitatori troveranno uno spettacolo, un racconto o una performance.Gli orari previsti sono:Da lunedì a giovedì: 10-22.Venerdì: 10-23.30.Da sabato 5 a martedì 8 dicembre: 9-23.30.Il castello si trasformerà così in un percorso dedicato alle atmosfere delle feste, con mercatini e ambientazioni a tema.Christmas Dreams al Vulcano Buono di NolaA Nola, all'interno del centro commerciale Vulcano Buono, è in programma «Christmas Dreams», ospitato nell'Arena Vulcano e visitabile fino al 6 gennaio. L'ingresso è gratuito.L'attrazione principale sarà una pista di pattinaggio sul ghiaccio, accompagnata dagli spettacoli «Ice Dreams» e da un calendario di animazione e intrattenimento pensato per le famiglie. Nel corso della giornata sono previsti appuntamenti dedicati sia ai bambini sia agli adulti.Natale in fiaba al Parco del GrassanoIn provincia di Benevento, a San Salvatore Telesino, il Parco del Grassano ospiterà la quarta edizione di «Natale in fiaba», un percorso tematico che trasformerà l'area verde in un villaggio dedicato alle festività.Le date previste sono il 28 e 29 novembre, dal 5 al 13 dicembre, il 19 e 20 dicembre e, infine, il 26 e 27 dicembre.All'interno del parco saranno allestite la Casa di Babbo Natale e il Mondo delle Fiabe. Non mancheranno giostre e attività per i più piccoli, tra cui un laboratorio dedicato alla preparazione dei biscotti.Mercatini e Salone di Babbo Natale al Castello Mediceo di OttavianoAnche il Castello Mediceo di Ottaviano si prepara alle feste con un calendario di mercatini a ingresso gratuito. Le giornate previste sono il 28 e 29 novembre e il periodo compreso tra il 4 e il 13 dicembre 2026.Gli orari cambieranno in base alla giornata:28 novembre: dalle 18 alle 23.Sabati, domeniche e 8 dicembre: dalle 10.30 alle 23.Altri giorni di apertura: dalle 18 alle 23.Negli spazi del castello saranno esposti prodotti artigianali, decorazioni e oggetti natalizi, insieme a specialità tipiche del territorio. Nell'antica scuderia sarà presente un'area enogastronomica, affiancata da diversi punti ristoro. Per i più piccoli, tra le attrazioni annunciate, anche il Salone di Babbo Natale.Dalle strade del centro di Napoli ai castelli e ai parchi della regione, il calendario delle iniziative accompagnerà così il periodo che precede il Natale e le giornate successive, con appuntamenti distribuiti fino all'Epifania.