VIOLENZA Lo stalker evade e torna a minacciare la ex sul posto di lavoro

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione elettronica trasmessa dai carabinieri e a una chiamata al numero di emergenza 112

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori, avrebbe raggiunto l’ex compagna nel locale in cui lavora, minacciandola e tentando di aggredirla. La donna è riuscita a chiedere aiuto. Gli agenti della Questura lo hanno bloccato mentre cercava di uscire dal bar.Era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, ma si sarebbe allontanato dalla propria abitazione per raggiungerla nel bar in cui lavora. È accaduto a Salerno, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver violato la misura cautelare e aver minacciato la donna.L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione elettronica trasmessa dai carabinieri e a una chiamata al numero di emergenza 112. Sul posto è arrivato il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Salerno.Le minacce e il tentativo di aggressione nel localeSecondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe raggiunto l’ex compagna nel luogo di lavoro, rivolgendole frasi ingiuriose e minacciose e cercando di aggredirla. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto.Quando gli agenti sono arrivati al bar, hanno individuato e bloccato il soggetto mentre tentava di uscire dal locale.La verifica del braccialetto elettronico e l’arrestoGli accertamenti successivi, effettuati attraverso il portale Sdi, hanno confermato che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il suo allontanamento dall’abitazione, senza autorizzazione, ha quindi comportato la violazione della misura cautelare.L’uomo è stato arrestato per evasione e per atti persecutori, in relazione alle minacce e alle condotte moleste contestate nei confronti dell’ex compagna. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.