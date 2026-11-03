IL LUTTO La sanità campana piange la giovane ginecologa Valentina

Prematura scomparsa della dottoressa Valentina Verde, morta a soli 34 anni

Profondo cordoglio in città per la morte della giovane professionista, che prestava servizio all'ospedale San Giuseppe Moscati. La notizia ha suscitato commozione tra familiari, amici e colleghi dell'ambiente sanitario.Aversa è in lutto per la prematura scomparsa della dottoressa Valentina Verde, morta a soli 34 anni. La notizia ha lasciato sgomenti familiari, amici e quanti avevano avuto modo di conoscerla, suscitando dolore e commozione anche nel mondo sanitario cittadino.La giovane professionista prestava servizio presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. La sua morte rappresenta una perdita dolorosa per la comunità e per l'ambiente lavorativo nel quale operava.Il cordoglio si è rapidamente diffuso in città, dove in tanti si stringono alla famiglia in questo momento di profonda sofferenza.A darne il triste annuncio sono il papà Nicola, la mamma Maria Patrizia Di Ronza, la sorella Alessandra, gli zii, i cugini, gli amici e tutti i parenti.