IL ROGO Grosso incendio in una palazzina a Scafati

La colonna di fumo e le fiamme erano distinguibili anche da lontano, a diversi chilometri dal luogo dell'incendio

Momenti di paura nel pomeriggio a Scafati, dove un incendio ha interessato un condominio in via Petrarca, nella frazione San Pietro. Le fiamme sono partite dal terrazzo di un'abitazione situata all'ultimo piano dell'edificio e si sono propagate rapidamente, richiamando l'attenzione dei residenti e delle persone presenti nella zona.Le cause che hanno provocato il rogo non sono ancora state accertate. Secondo le prime informazioni, il fuoco avrebbe coinvolto inizialmente una tettoia realizzata in legno. In pochi minuti, anche a causa delle forti raffiche di vento, l'incendio si è esteso, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.Fumo visibile a chilometri di distanzaLa colonna di fumo e le fiamme erano distinguibili anche da lontano, a diversi chilometri dal luogo dell'incendio. L'episodio ha suscitato forte apprensione tra gli abitanti del condominio e nel quartiere, anche per la rapidità con cui il rogo si è sviluppato.Fortunatamente non si registrano persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore.I pompieri sono rimasti impegnati nelle operazioni di spegnimento e nelle verifiche necessarie a scongiurare ulteriori rischi, procedendo anche alla messa in sicurezza dell'intera area. Restano da chiarire le cause dell'incendio.