MISTERO Due bombe trovare nell'istituto tecnico

A individuare i dispositivi è stato il personale addetto alle pulizie, che ha segnalato la presenza del materiale alle forze dell'ordine

Il ritrovamento questa mattina in via di Pozzuoli, a pochi passi da piazzetta Bagnoli. I dispositivi, composti da materiale pirotecnico e in evidente stato di deterioramento, sono stati rimossi e sequestrati dagli artificieri. L'area è stata bonificata. La scuola non è stata evacuata.Due ordigni artigianali sono stati rinvenuti questa mattina nei pressi del cancello perimetrale di un istituto tecnico nautico e professionale per l'industria e l'artigianato, in via di Pozzuoli, nel quartiere Bagnoli di Napoli.A individuare i dispositivi è stato il personale addetto alle pulizie, che ha segnalato la presenza del materiale alle forze dell'ordine. Gli ordigni si trovavano vicino a una cabina elettrica, in prossimità del cancello della struttura scolastica.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bagnoli e il Nucleo Artificieri del Comando provinciale di Napoli, che hanno provveduto alla rimozione e al sequestro dei dispositivi.Gli ordigni e le verifiche degli artificieriSecondo quanto emerso, i due dispositivi erano costituiti rispettivamente da tre e quattro petardi tipo Kobra, legati tra loro con nastro isolante.Gli accertamenti tecnici hanno evidenziato un evidente stato di deterioramento del materiale, in parte inglobato dalla vegetazione.L'area è stata bonificata e, sulla base degli elementi attualmente disponibili, non emergono situazioni di pericolo per la popolazione. L'istituto scolastico non è stato evacuato.Le indagini sono in corso per ricostruire la provenienza degli ordigni, chiarire le circostanze del loro posizionamento e individuare eventuali responsabilità.Il prefetto: «La sicurezza dei cittadini e degli istituti scolastici è una priorità»Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha voluto rassicurare la cittadinanza, sottolineando la tempestività dell'intervento e il lavoro svolto dal personale specializzato.«Desidero innanzitutto rassicurare la cittadinanza: sulla base dei primi elementi acquisiti, il materiale pirotecnico rinvenuto è caratterizzato da un evidente stato di deterioramento. L’intervento tempestivo dei Carabinieri e del personale specializzato ha consentito di mettere in sicurezza l’area e di verificare l’assenza di ulteriori dispositivi», ha dichiarato.Il prefetto ha tuttavia precisato che l'episodio non sarà sottovalutato.«L’attenzione da parte della Prefettura e di tutte le Forze dell’Ordine è altissima. Ogni segnalazione viene trattata con la massima serietà e saranno compiuti tutti gli approfondimenti necessari per fare piena luce sull’accaduto e individuare eventuali responsabilità».Di Bari ha inoltre ribadito che «la sicurezza dei cittadini, dei nostri giovani e degli istituti scolastici rappresenta una priorità assoluta», assicurando il costante coordinamento tra le istituzioni e le forze dell'ordine per tutelare il territorio e prevenire situazioni di preoccupazione per la comunità.Il sindaco Manfredi: «Fare piena luce sull'accaduto»Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso un ringraziamento al prefetto e alle forze dell'ordine per l'intervento.«A nome di tutta la Città ringrazio il Prefetto Michele di Bari e le forze dell’ordine per l’importante intervento svolto stamattina all’Istituto nautico di Bagnoli, dove sono stati rinvenuti due ordigni artigianali fortunatamente senza conseguenze per studenti, personale scolastico e residenti», ha affermato.Il primo cittadino ha invitato a mantenere alta l'attenzione, senza alimentare allarmismi, e ha espresso fiducia nel lavoro degli investigatori affinché venga fatta piena luce sull'episodio.«Tutta la Napoli che crede fortemente nei principi di legalità e civiltà è chiamata a presidiare ogni forma di espressione democratica», ha concluso Manfredi.