LA BATTAGLIA Pozzano, rimossa la ringhiera arrugginita: la spiaggia torna più accessibile a tutti

si riapre il dibattito sul futuro delle spiagge di Castellammare di Stabia e Vico Equense

Nella splendida spiaggia di Pozzano, a Castellammare di Stabia, dopo dure battaglie da parte del deputato Francesco Emilio Borrelli e di alcuni cittadini, finalmente è stata rimossa una ringhiera in ferro arrugginita che divideva la spiaggia libera da un lido.Come sostengono molti cittadini e associazioni del luogo, sia per le spiagge di Castellammare di Stabia sia per quelle di Vico Equense sarebbe meglio non concedere concessioni, ma realizzare spiagge attrezzate, in modo da dare a tutti la possibilità di usufruire di quel mare: non solo ai ricchi, ma anche al figlio di un operaio.Quest'anno l'arenile stabiese è stato invaso da migliaia di bagnanti, in parte provenienti anche da altri continenti, ospitati in B&B e alberghi.Molti sono i posti di lavoro che si stanno creando.