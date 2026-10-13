Coltellate al mercato dei fiori, arrestato 21enne a Pompei

Le accuse contestate sono di furto aggravato in concorso, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere

Un uomo, già detenuto nel carcere napoletano di Poggioreale per un’altra causa, ha ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto coinvolto in una violenta aggressione ai danni di un giovane, avvenuta lo scorso 20 giugno nella zona del mercato dei fiori di Pompei.Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, ed è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Pompei direttamente all’interno della struttura penitenziaria.Le accuse contestate sono di furto aggravato in concorso, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato avvicinato nei pressi del mercato dei fiori da un gruppo di ragazzi, che lo avrebbe poi aggredito con violenza. Nel corso del raid, la vittima sarebbe stata colpita con due coltellate, una all’anca e una alla coscia, riportando anche la frattura del femore. Le lesioni subite avrebbero comportato una prognosi di guarigione di sessanta giorni.Stando agli elementi raccolti durante le indagini, l’uomo raggiunto dalla misura cautelare avrebbe inoltre istigato uno dei partecipanti all’aggressione, ancora da identificare, a impossessarsi delle chiavi della Kawasaki Z900 di proprietà del giovane, con l’obiettivo di portare via la motocicletta.Le investigazioni sono state condotte attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, l’ascolto delle persone informate sui fatti e l’attività di riconoscimento fotografico.Gli accertamenti avrebbero consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’episodio e di raccogliere gli elementi posti alla base della richiesta della misura cautelare.L’ordinanza è stata quindi notificata all’indagato nel carcere di Poggioreale, dove si trovava già detenuto per un’altra vicenda giudiziaria.La posizione dell’uomo resta al vaglio dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.