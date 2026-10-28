L'INCENDIO Brucia B&B nel centro di Pompei

Tra le prime ipotesi sulle cause dell’incendio c’è quella di un possibile guasto o surriscaldamento di una lampada da tavolo

Momenti di paura nel pomeriggio di martedì 27 ottobre nel centro di Pompei, dove un principio d’incendio è divampato al quarto piano di un edificio in via Lepanto, una delle strade centrali della città. Le fiamme hanno interessato un appartamento che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato utilizzato come bed and breakfast.Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere il rogo e limitare i danni, evitando che l’incendio si estendesse agli altri ambienti dello stabile.Le fiamme partite da una lampada: ipotesi da verificareTra le prime ipotesi sulle cause dell’incendio c’è quella di un possibile guasto o surriscaldamento di una lampada da tavolo. Da lì, secondo una ricostruzione ancora da verificare, le fiamme si sarebbero propagate fino a raggiungere un materasso.Si tratta, al momento, soltanto di una possibile dinamica, sulla quale sono in corso gli accertamenti per stabilire con precisione l’origine del rogo.Intervento di Polizia Locale, Polizia di Stato e vigili del fuocoSul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, seguiti dai vigili del fuoco. Le operazioni hanno consentito di contenere rapidamente le fiamme e scongiurare conseguenze più gravi per l’edificio.La rapidità dei soccorsi si è rivelata determinante per impedire che il fuoco raggiungesse altri locali dell’appartamento o si propagasse alle unità immobiliari vicine.Verifiche sull’eventuale attività ricettivaParallelamente agli accertamenti sulle cause dell’incendio, sono in corso verifiche sulla destinazione dell’appartamento e sulla regolarità dell’eventuale attività ricettiva.Gli investigatori dovranno chiarire se l’immobile fosse effettivamente utilizzato come bed and breakfast e, in tal caso, se l’attività disponesse dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa.Restano quindi da definire sia l’esatta origine delle fiamme sia gli eventuali aspetti amministrativi legati all’utilizzo dell’appartamento. L’incendio è stato contenuto grazie alla rapidità dell’intervento dei soccorritori.